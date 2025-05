De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) zou nog vóór de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna met een nieuwe technical directive zijn gekomen. Dit weten De Telegraaf en PlanetF1 te melden. Het draait naar verluidt om het ontwerp van het bodywork rondom de wielen en het behandelen van de banden, en dus werd er in de paddock meteen gewezen naar McLaren.

Het papajateam heeft een ruime voorsprong in het constructeurskampioenschap op kunnen bouwen dankzij vier overwinningen van Oscar Piastri en één van Lando Norris in de tot nu toe zeven verreden Grands Prix. Eén van de redenen dat de MCL39-bolide zo sterk zou zijn, is de manier waarop McLaren de bandentemperatuur en dus de bandenslijtage onder controle heeft kunnen krijgen. De technische reglementen zijn er duidelijk over dat je geen koelelementen of warmtewisselaars in het gebied van de wielen mag monteren. De teams krijgen van de FIA wel de vrijheid om met de luchtstroom en materialen te spelen. De Britse formatie onder leiding van Zak Brown en Andrea Stella zou gebruikmaken van faseveranderende materialen in de remmen om oververhitting van de Pirelli's tegen te gaan.

Vraagteken boven tegenvallend McLaren

Voor de wedstrijd op het circuit van Imola werd verwacht dat McLaren opnieuw ongenaakbaar zou zijn en dat Red Bull Racing weer last zou hebben van balansproblemen en de bandenslijtage. Niets was echter minder waar. Piastri pakte dan wel de pole position, maar Max Verstappen glipte buitenlangs de kampioenschapsleider om de eerste plek af te pakken. De Limburger reed vervolgens elke ronde aan de leiding en zette de snelste ronde neer op weg naar zijn tweede overwinning van het seizoen. Waarom Piastri en Norris de RB21 niet bij konden houden, is iets waar na de Grand Prix van Emilia-Romagna een vraagteken boven hing.

TD kwam op 12 mei al uit

Meerdere bronnen melden nu dat de FIA op 12 mei, de maandag vóór de race, een technical directive (TD) had gelanceerd. Een TD is een nieuwe richtlijn die het technisch reglement opheldert met mogelijke wijzingen aan de F1-wagens tot gevolg, maar TD's worden niet publiekelijk gedeeld. De richtlijn van 12 mei zou dus gaan om het ontwerp van het bodywork rondom de wielen en over hoe de banden behandeld mogen worden. Vanwege het eerdergenoemde 'foefje' van McLaren, zou er in de paddock meteen naar mogelijke aanpassingen aan de auto's van Norris en Piastri zijn gewezen. Volgens De Telegraaf wordt dit echter door het team ontkend.

