Een bekend gezegde in de autosport is dat je een race niet in de eerste bocht kan winnen. Max Verstappen trok zich daar tijdens de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna echter niks van aan. Hij ging buitenlangs Oscar Piastri en George Russell, en zou 63 ronden later winnen. David Coulthard en Jolyon Palmer van F1 TV waren laaiend enthousiast over de inhaalactie.

De coureur van Red Bull Racing had zich als tweede gekwalificeerd op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari in Imola. Hij kwam niet als beste weg en dreigde richting de Tamburello de tweede stek te verliezen aan Russell. Piastri was bezig met het verdedigen van de binnenkant om de Mercedes achter zich te houden. Dat gaf Verstappen de kans om aan de buitenkant beiden te passeren. Hij zou de leiding niet meer uit handen geven, zette de snelste ronde neer en ging oppermachtig naar zijn tweede zege van het F1-seizoen 2025.

Verstappen was compleet toegewijd

"Zelfs als ik de beelden in slow motion zie, kan ik mijn ogen niet geloven", begon Coulthard. "Max was compleet toegewijd aan die actie. Toen hij eenmaal [aan de inhaalpoging] was begonnen, was er geen weg uit. Of je inhaalpoging slaagt of je eindigt in de grindbak. Hij is bereid om elk risico te nemen. Jolyon, je zei dat we dit eerder hebben gezien, maar ik moet toegeven dat ik me dat niet kan herinneren. Dit voelt namelijk alsof ik zoiets voor het allereerst heb gezien. Ongelooflijk."

Impressive starts for Oscar Piastri and Max Verstappen from the front row 👏💨@awscloud provides us with an insight into just how close it was off the line! 🤏#F1Insights #ImolaGP pic.twitter.com/iMFWeegeEH — Formula 1 (@F1) May 19, 2025

Verstappen wist precies waar hij moest remmen

Palmer voegde toe: "Het leek eerst alsof Russell de leiding kon pakken met zijn goede start, maar Max die zei gewoon: 'No way, vriend'. En vervolgens pakt hij de leiding af van Piastri. Dat was scherpzinnig en meer dan briljant. Wat het zo briljant maakt, is dat hij zo laat in de ankers ging, dat Piastri er niks meer aan kon doen, toen hij zich eenmaal realiseerde wat er gebeurde. Als hij van de rem was gaan of Verstappen minder ruimte had gelaten, dan zouden ze zijn gecrasht. En Verstappen zat voor hem bij de apex. Hij wist precies waar hij moest remmen en bleef binnen de witte lijnen."

