Yuki Tsunoda reed zondag tijdens de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna vanaf P20 naar P10 en veroverde zo een punt na een prima race. De Japanner stelde na de race dat hij zijn stevige crash op zaterdag nog niet helemaal vergeten was en had tevens nieuws voor winnaar Max Verstappen over de bandendegradatie en updates die Red Bull Racing afgelopen weekend bracht.

Tegenover de aanwezige media, waaronder GPFans, blikt Tsunoda terug op zijn weekend. Als GPFans vraagt of hij zijn heftige crash op zaterdag makkelijk van zich af kon schudden, stelde de Japanner dat hij zich alles nog kan herinneren en dat het niet makkelijk is om dit van zich af te schudden. "Ja [dat is niet makkelijk], zeker dit soort dingen. Ik ben inmiddels wel verdergegaan, maar er zitten nog steeds dingen in mijn hoofd die voor frustratie zorgen. Ik heb het van me afgeschud, anders had ik geen punten kunnen scoren."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: F1 Driver Of The Day 2025: Verstappen verslaat Albon en Ferrari-coureurs in Imola

Tsunoda over updates Red Bull

Ook Tsunoda is tevreden met de updates die Red Bull bracht in Imola en die ervoor lijken te zorgen dat de bandendegradatie minder is dan voorheen. "We hebben een goede stap gezet ten opzichte van VT2. Die sessie was behoorlijk slecht qua bandenslijtage bij de achterbanden. Ik had het toen erg lastig. Ten opzichte van die sessie hebben we een goede stap gezet. De setup van de kwalificatie gebruikte ik ook tijdens mijn eerste run op vrijdag, dus de setup is uiteindelijk niet zoveel veranderd om eerlijk te zijn. Het was daarna ook vrij goed in de race. Zowel het team als ikzelf hebben veel geleerd dit weekend."

Tsunoda nog zoekende

Tsunoda stelt echter ook dat hij nog niet op de limiet zit bij Red Bull en er nog wat tijd te winnen is. Hij herkent zich in de situatie waarin Lewis Hamilton zit bij Ferrari. "Ik herken mij wel in hem [Hamilton]. Ik herken dat ook ik moet wennen aan de auto en mijn zelfvertrouwen moet opbouwen en moet leren. Bij Racing Bulls, als we de setup tijdens een raceweekenden gingen veranderen, kon ik goed inschatten wat er ging gebeuren. Daar kan ik dan op reageren. Dan kan ik op de limiet zitten. Bij Red Bull kan ik dat nog niet zonder te crashen. Ik zit nog onder de limiet. Dat komt door leren, zelfvertrouwen en het begrijpen van de auto. Ik kan zeker nog wat tienden winnen."

Gerelateerd