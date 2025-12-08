Het Formule 1-seizoen van 2025 zit erop en ook dit jaar konden de fans tijdens iedere race weer stemmen op hun Driver Of The Day. In dit artikel houden we je het hele jaar op de hoogte van hoe de verhoudingen ervoor staan.

De zogenaamde Driver Of The Day Award is een officiële eretitel vanuit de Formule 1 en werd in 2016 voor het eerst geïntroduceerd. Het gaat hierbij niet om wie de race heeft gewonnen of om wie de snelste auto heeft, maar om wie volgens de fans het best heeft gepresteerd gezien de uitdagingen die hij moest overwinnen.

Verstappen opnieuw verkozen door fans

De Grand Prix van Abu Dhabi werd weliswaar de middag van Lando Norris, het publiek zag in Max Verstappen tóch de meest indrukwekkende coureur van de dag. De Nederlander legde weer eens een briljante en foutloze race op de mat, waardoor de fans hem beloonden met de meeste stemmen. Verstappen kreeg 19,0% van de stemmen, waardoor hij overtuigend aan de haal ging met de prijs. Dat was echt nét iets meer dan Norris, die met 16,3% van de stemmen ook zeker aanspraak maakte op de uitverkiezing na het podium en zijn wereldtitel. Lewis Hamilton kreeg 13,4% van de stemmen, voor Charles Leclerc (12,2%), en Yuki Tsunoda (11,3%).

Max Verstappen takes his EIGHTH win of 2025!



It's not enough to secure him the title, but he ends the year with more wins than anyone else, and just TWO points shy of a fifth straight title 👏#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/Y9PpfanZXy — Formula 1 (@F1) December 7, 2025

Driver Of The Day 2025

Race Driver Of The Day Finishpositie Stemmen GP Australië Lando Norris 1 20,7% GP China Kimi Antonelli 8 20,7% GP Japan Yuki Tsunoda 12 23,7% GP Bahrein Lewis Hamilton 5 29,6% GP Saoedi-Arabië Max Verstappen 2 23,3% GP Miami Oscar Piastri 1 20,7% GP Emilia-Romagna Max Verstappen 1 19,0% GP Monaco Charles Leclerc 2 20,1% GP Spanje Max Verstappen 10 19,7% GP Canada Kimi Antonelli 3 27,3% GP Oostenrijk Gabriel Bortoleto 8 30,0% GP Groot-Brittannië Nico Hülkenberg 3 49,0% GP België Lewis Hamilton 7 38,8% GP Hongarije Gabriel Bortoleto 6 18,8% GP Nederland Isack Hadjar 3 38,6% GP Italië Max Verstappen 1 29,4% GP Azerbeidzjan Carlos Sainz 3 28,6% GP Singapore Fernando Alonso 7 22,5% GP Verenigde Staten Charles Leclerc 3 35,0% GP Mexico-Stad Oliver Bearman 4 41,3% GP São Paulo Max Verstappen 3 56,7% GP Las Vegas Max Verstappen 1 26,7% GP Qatar Max Verstappen 1 31,2% GP Abu Dhabi Max Verstappen 1 19,0%

Hoe wordt de Driver Of The Day gekozen?

De titel van Driver Of The Day gaat na afloop van iedere race naar de coureur die de meeste stemmen heeft gekregen vanuit de fans. Stemmen kan vlak na de start van de race tot de slotfase van de race.

Hoe kan je stemmen op Driver Of The Day?

Stemmen op jouw favoriete coureur is heel eenvoudig. Je gaat naar de officiële stempagina van de Formule 1 en brengt jouw stem uit.

Krijgt de Driver Of The Day een prijs?

Coureurs krijgen geen prijs of financiële bonus voor het worden van Driver Of The Day. Het is simpelweg een blijk van erkenning voor de prestaties van een coureur door het publiek.

