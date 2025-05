Verstappen slaat terug op Imola, Tifosi draait bij en brengt ode aan Red Bull-coureur | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag stond volledig in het teken van de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna, een race die uiteindelijk op dominante wijze werd gewonnen door Max Verstappen. Red Bull bracht de broodnodige updates mee naar Italië en deze lijken hun vruchten af te werpen, want Verstappen had nauwelijks last van bandenslijtage, iets dat voorheen een groot probleem was voor de Oostenrijkse renstal. Doordat Verstappen op Imola de zege wist te pakken, staan de coureurs van McLaren - Oscar Piastri en Lando Norris - weer vol onder druk in het algemeen klassement. Deze zondag werd nog een stuk mooier voor Verstappen toen hij hoorde dat PSV landskampioen van Nederland was geworden. Verstappen is een groot fan van de Eindhovense voetbalclub en mocht dus een dubbel feestje vieren vandaag. Dit en meer lees in je in onze gloednieuwe GPFans Recap.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen deelt klap uit aan McLaren na formidabele zege in Imola

Verstappen heeft op formidabele wijze de Grand Prix van Emilia-Romagna gewonnen. De Nederlander prijkte in de F1-uitslag bovenaan het lijstje, nadat hij door een geweldige start voorbij ging aan Oscar Piastri en vervolgens ijzersterk naar de overwinning reed. Een late safety car leek nog even roet in het eten te gaan gooien voor de 27-jarige coureur, maar ook bij de herstart wist Verstappen in zijn RB21 uit de klauwen te blijven van de twee McLaren-coureurs. Lando Norris finishte uiteindelijk als tweede in Imola, gevolgd door zijn teamgenoot op de derde plek. Ferrari herpakte zich na de teleurstellende kwalificatie van gisteren en scoorde belangrijke punten voor eigen publiek. Lees hier de hele samenvatting van de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna.

Verstappen oppermachtig in Imola: "Start was niet geweldig"

Verstappen heeft voor het eerst dit F1-seizoen op dominante wijze een race weten te winnen. Op Imola was hij duidelijk de sterkste van het veld en wist hij beide McLaren's achter zich te houden. Na afloop was de Red Bull Racing-coureur dan ook uitermate tevreden, al kon de start naar eigen zeggen wel wat beter. "Ja, de start was niet geweldig, maar ik zat nog aan de buitenkant op de buitenste lijn dus toen dacht ik: 'ik kan het proberen', en dat werkte goed", zo sprak Verstappen. "Daarna voelde de auto goed en kon ik op mijn banden letten. We hadden de snelheid, wat een enorme sprong was ten opzichte van de vrijdag." Lees hier het hele artikel met de reactie van Verstappen.

Social media vol lof over Verstappen in Imola: "Gefeliciteerd Franz Hermann!"

De Grand Prix van Emilia-Romagna werd op dominante wijze gewonnen door Max Verstappen. De Red Bull-coureur was ongrijpbaar voor de beide McLaren's en dat zorgde na afloop voor een berg aan felicitaties op social media. Echter, de felicitaties gingen vooral uit naar een andere naam, namelijk die van Franz Hermann. "Gefeliciteerd Franz Hermann!", zo klonk het voornamelijk op X, voorheen bekend als Twitter. Ook reacties als "Wie is Max? Die gozer op de foto is Franz Hermann", vielen te lezen onder de officiële post van de Formule 1. Lees hier het hele artikel met de reacties van social media.

Tifosi zingt Verstappen toe in Imola: "Paar jaar geleden zongen ze nog over zijn moeder"

De Tifosi was massaal aanwezig tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola in de hoop dat hun helden van Ferrari een mooie prestatie konden neerzetten. Het gewenste resultaat bleef uit, maar toch bleven de supporters positief. Waar Max Verstappen enkele jaren geleden nog werd uitgejoeld in Italië, werd hij nu luidkeels toegezonden door de Tifosi. Van "La mamma di Verstappen é una puttana" (de moeder van Verstappen is een hoer) naar "tu tu tu du, Max Verstappen!!", het kan snel verkeren in de wereld van de Formule 1. Lees hier het hele artikel over de Tifosi die Verstappen toezong in Imola.

PSV-fan Verstappen viert dubbel feest na zege op Imola: "Veel bier drinken vanavond"

Verstappen viert dubbel feest vandaag. De Red Bull-coureur won in zijn eigen sport, de Formule 1, de Grand Prix van Emilia-Romagna - en zag op vrijwel hetzelfde moment 'zijn club' PSV de landstitel veroveren in de Eredivisie. Het geluk kon dus niet op vandaag en dat betekent dat er heel veel bier gedronken gaat worden vanavond. "Ja, we hebben vanavond wel een paar feestjes", zo klonk het uit de mond van de Red Bull-coureur. "Ik weet zeker dat er veel bier gedronken zal worden." Lees hier het hele artikel over Verstappen en Eredivisie-kampioen PSV.

Fans schrikken van nieuwe look Ricciardo: 'Hij ziet eruit als een zwerver'

Voormalig teamgenoot van Verstappen, Daniel Ricciardo, geniet van zijn tijd buiten de Formule 1. De goedlachse Australiër hoeft zich niet langer te houden aan het strenge schema van de koningsklasse en deelde onlangs een update die fans toch enigszins heeft doen schrikken. De man uit Perth deelde namelijk een kiekje waarop hij te zien is met een flinke baard. "Hij ziet eruit alsof hij al drie midlife crissisen heeft gehad", zo schreef iemand. Weer een ander vindt dat Ricciardo eruitziet als "een zwerver". Lees hier het hele artikel met reacties op het nieuwe uiterlijk van Ricciardo.

Gerelateerd