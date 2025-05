Max Verstappen (27) viert dubbel feest vandaag. De Red Bull-coureur won in zijn eigen sport, de Formule 1, de Grand Prix van Emilia-Romagna - en zag op vrijwel hetzelfde moment 'zijn club' PSV de landstitel veroveren in de Eredivisie. Het geluk kon dus niet op vandaag en dat betekent dat er heel veel bier gedronken gaat worden vanavond.

Deze zondag 18 mei kon niet veel beter verlopen voor Verstappen. Achter het stuur van zijn RB21 reed hij een uiterst dominante race op Imola, terwijl op hetzelfde moment PSV zich liet kronen tot landskampioen van Nederland. En dat betekent dubbel feest voor Verstappen, want de Limburger is een fanatieke PSV-supporter. Na afloop van de race in Italië verscheen Verstappen dan ook met een glimlach van oor tot oor bij de media. Een zege in Imola én een landstitel voor PSV, veel mooier had de dag eigenlijk niet kunnen verlopen.

Verstappen verwacht "veel bier" na titel PSV en eigen zege in Imola

"Ja, we hebben vanavond wel een paar feestjes", zo klonk het uit de mond van de Red Bull-coureur. En dat Verstappen niet vies is van een paar alcoholische versnaperingen, is algemeen bekend. Ook vanavond zal hij het alcoholpromillage in zijn bloed tot een bepaalde hoogte gaan laten stijgen, zo erkent hij. Sterker nog: als we Verstappen z'n woorden moeten geloven, blijft het vanavond ook niet bij één, twee of hooguit drie glaasjes. "Ik weet zeker dat er veel bier gedronken zal worden", zo lacht hij.

