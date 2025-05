De Grand Prix van Emilia-Romagna werd op dominante wijze gewonnen door Max Verstappen. De Red Bull-coureur was ongrijpbaar voor de beide McLaren's en dat zorgde na afloop voor een berg aan felicitaties op social media. Echter, de felicitaties gingen vooral uit naar een andere naam, namelijk die van Franz Hermann.

Verstappen ving de race op Imola aan vanaf de tweede positie, achter polesitter Oscar Piastri, maar wie twee keer met zijn ogen knipperde bij de start zag dat Verstappen de leiding alweer had overgenomen. De Red Bull-rijder zette een gewaagde inhaalactie in en zette hiermee Piastri op het verkeerde been. Vanaf dat moment reed Verstappen een dominante race en trok hij een comfortabel gat richting de concurrentie. Na afloop ging social media los op de zege van Verstappen en koos menigeen ervoor de Nederlander te feliciteren via zijn nieuwbakken bijnaam Franz Hermann, waarmee hij onlangs in Duitsland actief was. "Gefeliciteerd Franz Hermann!", zo klonk het voornamelijk op X, voorheen bekend als Twitter. Hieronder een greep uit de reacties:

Well done Franz hearman👍 — Şůp ļìļ ɓřɔ (@AhmedSakur44119) May 18, 2025

Franz Hermann back on Top🔥 — yourf1fanchloe (@chloecookf1) May 18, 2025

Who’s max the guy in the photo is franz Herman 🤔 — James Carr (@JamesCarr889223) May 18, 2025

He is Franz Hermann, dare you say Max ? — Socio Geeks (@sociogeeks_) May 18, 2025

congrats franz herman! — arlyns (@blairfairy_) May 18, 2025

Masterclass today! — Coin Maverick (@CoinMaverick1) May 18, 2025

Deserved. He was so good today. — Esther (@AnneWll) May 18, 2025

Max Respect 🐐 — dan!low (@CortezDancan) May 18, 2025

