Verstappen oppermachtig in Imola: "Start was niet geweldig maar ik dacht: 'kan het proberen'"

Max Verstappen (27) heeft voor het eerst dit F1-seizoen op dominante wijze een race weten te winnen. Op Imola was hij duidelijk de sterkste van het veld en wist hij beide McLaren's achter zich te houden. Na afloop was de Red Bull Racing-coureur dan ook uitermate tevreden.

Verstappen begon de race in Italië vanaf de tweede positie, achter Oscar Piastri, maar door een geweldige inhaalactie lag hij al vrij snel aan de leiding. Vervolgens trok Verstappen een enorm gat richting de concurrentie. Een late safey car voor Kimi Antonelli leek nog even roet in het eten te kunnen gooien, maar ook de herstart bleek uiteindelijk een prooi voor Verstappen. Hij rekende wederom af met de McLaren's en trok wederom een comfortabel gat. De regerend wereldkampioen was duidelijk in zijn element vandaag en niets kon hem van de zege afhouden. Na afloop verscheen hij dan ook met een grote glimlach bij de gridinterviews, die werden verzorgd door oud-coureur David Coulthard.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen deelt klap uit aan McLaren na formidabele zege in ImolaLees meer

Verstappen zeer tevreden met Red Bull in Imola

Allereerst ging Verstappen in op zijn start, die hij zelf niet geweldig vond. "Ja, de start was niet geweldig, maar ik zat nog aan de buitenkant op de buitenste lijn dus toen dacht ik: 'ik kan het proberen', en dat werkte goed", zo sprak Verstappen. "Daarna voelde de auto goed en kon ik op mijn banden letten. We hadden de snelheid, wat een enorme sprong was ten opzichte van de vrijdag." Vervolgens ging de Red Bull-coureur nog in de op de safety car-momenten. "De VSC zorgde voor een gunstig pitstopmoment en ook daarna was de pace goed, maar toen kwam de safety car. Die hebben we echter ook goed afgehandeld. Ik ben trots op iedereen, de auto presteerde zeer goed. De race, de pitstops, alles was eigenlijk heel goed."

Monaco wordt andere koek denkt Verstappen

Volgende week wacht de volgende race in Monaco, maar dat wordt andere koek, concludeert Verstappen. "Volgende week krijgen we een compleet ander circuit in Monaco, dat wordt een uitdaging. Maar vandaag geniet ik gewoon van het resultaat. Het is altijd fantastisch om hier in Italië te zijn, waar iedereen zo gepassioneerd is van motorsport. Ik dank iedereen voor zijn of haar komst."

Gerelateerd