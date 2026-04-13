Pérez, socials

'Papa' Pérez spreekt torenhoge ambitie uit: "Ik wil ooit president van Mexico worden"

Pérez, socials — Foto: © IMAGO x GPFANS
4 reacties

'Papa' Pérez spreekt torenhoge ambitie uit: "Ik wil ooit president van Mexico worden"

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

De vader van Sergio Pérez, Antonio Pérez Garibay, heeft zich op social media opgeworpen als mogelijke presidentskandidaat van Mexico. ‘Papa Pérez’ was de afgelopen jaren veelvuldig te zien in de Formule 1 en vergelijkt zijn eigen ambitie met die van zoon Checo, die uiteindelijk is waargemaakt door het te schoppen tot de koningsklasse.

Pérez senior is niet alleen de vader van Checo. Zo is hij ook onderdeel geweest van het team dat de Grand Prix van Mexico-Stad op de Formule 1-kalender heeft weten te krijgen. In het verleden vermoedde Pérez senior dat zijn zoon bij Red Bull Racing hier en daar werd achtergesteld ten opzichte van Max Verstappen. Ook voorspelde hij dat het vertrek van ‘Checo’ maar één jaartje zou duren, wat uiteindelijk ook is uitgekomen.

Politieke ambities 'papa Pérez'

Papa Pérez onthult echter dat hij zelf ook nog altijd ambities heeft, met name op politiek gebied. "We zitten momenteel met een bijzonder sterke en populaire president in Mexico. Dat zorgt ervoor dat de toekomst er rooskleurig uitziet, ook al blijft politiek altijd een complex spel", zo legt hij uit. Wel heeft Pérez op dit moment nog andere prioriteiten: "Ik ben dankbaar voor de aandacht, maar mijn focus ligt nu op mijn werk binnen de overheid. Alles heeft zijn moment, en voor mij zou 2030 wel eens het juiste tijdstip kunnen zijn."

Wel spreekt hij een duidelijke ambitie uit: "Je moet nooit iets uitsluiten, maar dit is absoluut een droom van mij. Ik wil ooit president van Mexico worden. Het klinkt misschien ambitieus, maar dat was het ook toen ik droomde dat mijn zoon de Formule 1 zou halen. Uiteindelijk is dat ook werkelijkheid geworden."

Max Verstappen Red Bull Racing Red Bull Sergio Pérez Verstappen Cadillac

'Red Bull kiest voor interne opvolger bij eventueel vertrek Verstappen'

'Red Bull kiest voor interne opvolger bij eventueel vertrek Verstappen'

  • 3 uur geleden
  • 1
Transfer Lambiase gelinkt aan vertrek Stella: 'Voorcontract bij Ferrari is al getekend'

Transfer Lambiase gelinkt aan vertrek Stella: 'Voorcontract bij Ferrari is al getekend'

  • 1 uur geleden
'Ferrari houdt Verstappen in de gaten ondanks Hamilton en Leclerc'

'Ferrari houdt Verstappen in de gaten ondanks Hamilton en Leclerc'

  • Gisteren 11:04
  • 6
Olav Mol wuift afhakende F1-fans weg: "Ruggengraat van een dode zalm"

Olav Mol wuift afhakende F1-fans weg: "Ruggengraat van een dode zalm"

  • 11 april 2026 18:01
  • 32
VIDEO | Moeizame GT3-race voor Team Verstappen, Stroll verzamelt twaalf straffen | GPFans News Video

VIDEO | Moeizame GT3-race voor Team Verstappen, Stroll verzamelt twaalf straffen | GPFans News

  • 2 uur geleden
32 dagen géén Formule 1: zo zit de 'lentestop' van april precies in elkaar

32 dagen géén Formule 1: zo zit de 'lentestop' van april precies in elkaar

  • Gisteren 20:46
  • 4

Coronel: 'Als Verstappen vertrekt, gaat de Formule 1 nog veel meer verliezen dan ze al doen'

Coronel: 'Als Verstappen vertrekt, gaat de Formule 1 nog veel meer verliezen dan ze al doen'

11 april 2026 08:29 8
'Verstappen kan mee naar McLaren', Jos over toekomstplannen Max | GPFans Recap

'Verstappen kan mee naar McLaren', Jos over toekomstplannen Max | GPFans Recap

10 april 2026 21:44
Russell krijgt angstaanjagend advies van Brundle: "Hij moet zich ernstig zorgen maken"

Russell krijgt angstaanjagend advies van Brundle: "Hij moet zich ernstig zorgen maken"

10 april 2026 20:58 11
Marko: 'Lambiase en Verstappen waren als oud echtpaar, groot verlies voor Red Bull'

Marko: 'Lambiase en Verstappen waren als oud echtpaar, groot verlies voor Red Bull'

10 april 2026 20:00
