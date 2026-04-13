De vader van Sergio Pérez, Antonio Pérez Garibay, heeft zich op social media opgeworpen als mogelijke presidentskandidaat van Mexico. ‘Papa Pérez’ was de afgelopen jaren veelvuldig te zien in de Formule 1 en vergelijkt zijn eigen ambitie met die van zoon Checo, die uiteindelijk is waargemaakt door het te schoppen tot de koningsklasse.

Pérez senior is niet alleen de vader van Checo. Zo is hij ook onderdeel geweest van het team dat de Grand Prix van Mexico-Stad op de Formule 1-kalender heeft weten te krijgen. In het verleden vermoedde Pérez senior dat zijn zoon bij Red Bull Racing hier en daar werd achtergesteld ten opzichte van Max Verstappen. Ook voorspelde hij dat het vertrek van ‘Checo’ maar één jaartje zou duren, wat uiteindelijk ook is uitgekomen.

Politieke ambities 'papa Pérez'

Papa Pérez onthult echter dat hij zelf ook nog altijd ambities heeft, met name op politiek gebied. "We zitten momenteel met een bijzonder sterke en populaire president in Mexico. Dat zorgt ervoor dat de toekomst er rooskleurig uitziet, ook al blijft politiek altijd een complex spel", zo legt hij uit. Wel heeft Pérez op dit moment nog andere prioriteiten: "Ik ben dankbaar voor de aandacht, maar mijn focus ligt nu op mijn werk binnen de overheid. Alles heeft zijn moment, en voor mij zou 2030 wel eens het juiste tijdstip kunnen zijn."

Wel spreekt hij een duidelijke ambitie uit: "Je moet nooit iets uitsluiten, maar dit is absoluut een droom van mij. Ik wil ooit president van Mexico worden. Het klinkt misschien ambitieus, maar dat was het ook toen ik droomde dat mijn zoon de Formule 1 zou halen. Uiteindelijk is dat ook werkelijkheid geworden."

