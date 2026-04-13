'Papa' Pérez spreekt torenhoge ambitie uit: "Ik wil ooit president van Mexico worden"
De vader van Sergio Pérez, Antonio Pérez Garibay, heeft zich op social media opgeworpen als mogelijke presidentskandidaat van Mexico. ‘Papa Pérez’ was de afgelopen jaren veelvuldig te zien in de Formule 1 en vergelijkt zijn eigen ambitie met die van zoon Checo, die uiteindelijk is waargemaakt door het te schoppen tot de koningsklasse.
Pérez senior is niet alleen de vader van Checo. Zo is hij ook onderdeel geweest van het team dat de Grand Prix van Mexico-Stad op de Formule 1-kalender heeft weten te krijgen. In het verleden vermoedde Pérez senior dat zijn zoon bij Red Bull Racing hier en daar werd achtergesteld ten opzichte van Max Verstappen. Ook voorspelde hij dat het vertrek van ‘Checo’ maar één jaartje zou duren, wat uiteindelijk ook is uitgekomen.
Politieke ambities 'papa Pérez'
Papa Pérez onthult echter dat hij zelf ook nog altijd ambities heeft, met name op politiek gebied. "We zitten momenteel met een bijzonder sterke en populaire president in Mexico. Dat zorgt ervoor dat de toekomst er rooskleurig uitziet, ook al blijft politiek altijd een complex spel", zo legt hij uit. Wel heeft Pérez op dit moment nog andere prioriteiten: "Ik ben dankbaar voor de aandacht, maar mijn focus ligt nu op mijn werk binnen de overheid. Alles heeft zijn moment, en voor mij zou 2030 wel eens het juiste tijdstip kunnen zijn."
Wel spreekt hij een duidelijke ambitie uit: "Je moet nooit iets uitsluiten, maar dit is absoluut een droom van mij. Ik wil ooit president van Mexico worden. Het klinkt misschien ambitieus, maar dat was het ook toen ik droomde dat mijn zoon de Formule 1 zou halen. Uiteindelijk is dat ook werkelijkheid geworden."
Transfer Lambiase gelinkt aan vertrek Stella: 'Voorcontract bij Ferrari is al getekend'
- 1 uur geleden
VIDEO | Moeizame GT3-race voor Team Verstappen, Stroll verzamelt twaalf straffen | GPFans News
- 2 uur geleden
Coronel: 'Als Verstappen vertrekt, gaat de Formule 1 nog veel meer verliezen dan ze al doen'
'Verstappen kan mee naar McLaren', Jos over toekomstplannen Max | GPFans Recap
Russell krijgt angstaanjagend advies van Brundle: "Hij moet zich ernstig zorgen maken"
Marko: 'Lambiase en Verstappen waren als oud echtpaar, groot verlies voor Red Bull'
Hamilton en Kardashian met gezichtsbedekking bij Bieber-concert
- 9 minuten geleden
Transfer Lambiase gelinkt aan vertrek Stella: 'Voorcontract bij Ferrari is al getekend'
- 1 uur geleden
'Papa' Pérez spreekt torenhoge ambitie uit: "Ik wil ooit president van Mexico worden"
- 1 uur geleden
- 4
VIDEO | Moeizame GT3-race voor Team Verstappen, Stroll verzamelt twaalf straffen | GPFans News
- 2 uur geleden
'Red Bull kiest voor interne opvolger bij eventueel vertrek Verstappen'
- 3 uur geleden
- 1
Trailer 'The Kaiser' onthuld: film over doorbraak Michael Schumacher in F1 | F1 Shorts
- 3 uur geleden
- 44
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van Japan
- 4 april
'Correlatieproblemen bij Red Bull Racing blijven in 2026 chassis beïnvloeden'
- 6 april
Russell in de problemen volgens Doornbos: 'Dan kan hij opzoek naar nieuwe werkgever'
- 30 maart
Organisatie 24h Nürburgring merkt 'Verstappen-effect' en moet ingrijpen
- 11 april
Wolff bekent dan toch: 'Mercedes moet een aantal motoronderdelen herontwerpen'
- 26 maart
Norris zeer sarcastisch over 2026-wagens: "Beste racen dat ik ooit heb gezien!"
- 29 maart