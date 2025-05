Max Verstappen (27) heeft op formidabele wijze de Grand Prix van Emilia-Romagna gewonnen. De Nederlander prijkte in de F1-uitslag bovenaan het lijstje, nadat hij door een geweldige start voorbij ging aan Oscar Piastri en vervolgens ijzersterk naar de overwinning reed. Lando Norris werd tweede in Imola, gevolgd door zijn teamgenoot op de derde plek. Ferrari herpakte zich na de teleurstellende kwalificatie van gisteren en scoorde belangrijke punten voor eigen publiek.

Piastri begon de race in Italië vanaf pole en rolde goed weg bij de start, maar toch was hij compleet kansloos bij de waanzinnige inhaalactie van Verstappen, die vanaf plek twee was begonnen - maar al snel de leiding overnam van de McLaren. De Red Bull-coureur wist vervolgens snel een gat te trekken en had daarmee de perfecte beginfase. Kort daarna ging het bijna mis bij Gasly, die in het grind terechtkwam tijdens een gevecht met Leclerc. De Fransman wist zijn Alpine echter weer terug op het asfalt te krijgen, al verloor hij wel de nodige plekken. Verder verliep de beginfase zonder grote problemen. Ocon zocht al na één ronde de pitstraat op om een wissel te doen naar de harde band. Het idee was om de Grand Prix vervolgens uit te rijden op deze band.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen profiteert van VSC voor Ocon in Imola

Piastri ging ook al relatief vroeg naar binnen in een poging om uiteindelijk weer voor Verstappen terecht te komen. Norris deed dit enige tijd later, maar hij deed dit op een bijzonder ongunstig moment. Een ronde later kwam er immers een virtual safety car op de baan, vanwege Ocon, die zijn auto stil moest zetten in het gras. Verstappen had tot dat moment nog geen stop gemaakt en greep deze uitgelezen kans aan om zijn eerste bandenwissel te doen. Verstappen bleef zodoende ruimschoots aan de leiding en had een zeer comfortabele voorsprong op de beide McLaren's. De Britse renstal besloot daarom een gok te nemen en haalde Piastri nogmaals binnen voor verse banden. Wie ook lekker in de wedstrijd zaten, waren Albon en Hadjar, die op de respectievelijk derde en vijfde plek reden, zo halverwege de F1-race.

Safety car voor Antonelli geeft McLaren nieuwe kans tegen Verstappen

Richting de slotfase van de Grand Prix viel Antonelli stil en werd er een safety car op de baan geroepen. Een domper voor Verstappen, die hierdoor zijn enorme voorsprong in één klap door het putje gespoeld zag worden. Red Bull anticipeerde wel gelijk en haalde Verstappen binnen voor verse banden. Dat deed ook Norris, maar Piastri bleef buiten, waardoor hij de tweede plek over nam richting de herstart. McLaren zat zodoende plots weer met twee auto's in de nek van Verstappen. Het beloofde een bijzonder spannend slot te worden van de race op Imola. Niet alleen vanwege de strijd met Verstappen, maar ook de strijd tussen de twee McLaren-coureurs, die beiden dolgraag wereldkampioen willen worden en daardoor hard tegen elkaar racen.

Verstappen ook in slotfase oppermachtig in Imola

Verstappen voerde de herstart perfect uit en trok weg bij de McLaren's. Piastri kon niet volgen en Norris moest eerst zijn teamgenoot nog voorbij. Daar slaagde hij uiteindelijk wel in, maar het gat naar Verstappen was vervolgens te groot. De Red Bull-coureur kwam zodoende als winnaar over de streep. Verstappen reed een uitermate sterke race. De tweede plek kwam op naam van Norris, gevolgd door Piastri op plaats drie.

OOK INTERESSANT: Verstappen oppermachtig in Imola: "Start was niet geweldig maar ik dacht: 'kan het proberen'"

Volg GPFans op Facebook voor het laatste F1-nieuws

Klik hieronder op 'Pagina volgen' om ons met één klik gratis te volgen.

Gerelateerd