'Tsunoda in 2025 klaar voor Red Bull', Massa wil titel Hamilton van 2008 aanvechten | GPFans Recap

Vincent Bruins

Dinsdag 4 april 2023 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Na afloop van de Grand Prix van Australië was Mercedes-teambaas Toto Wolff verbijsterd over de snelheid van de Red Bull met de DRS open en geeft toe dat het aan de Duitse renstal zelf is om dezelfde prestaties te vinden. Max Verstappen heeft de verdachtmakingen weerlegt en legt uit dat hij afgelopen zondag niet hoefde te pushen op het circuit van Albert Park. AlphaTauri-teambaas Franz Tost is van mening dat Yuki Tsunoda in 2025 klaar zou moeten zijn om de teammaat van Verstappen te worden bij Red Bull. Ondertussen zit Williams wederom in de knoei met voormalig titelsponsor ROKiT. Felipe Massa gaat op onderzoek uit om te kijken of er een mogelijkheid is om Lewis Hamiltons eerste wereldtitel aan te vechten na een opmerking van Bernie Ecclestone. De Italiaanse politie heeft arrestaties gepleegd, een jaar nadat Charles Leclerc werd beroofd van een peperduur horloge.

Wolff ziet in DRS het geheime Red Bull-wapen: "Dat is gewoon verbijsterend"

Het team van Mercedes leek afgelopen weekend prima voor de dag te komen en de Zilverpijlen lagen zelfs even op kop in Melbourne. Uiteindelijk moest men alsnog hun meerdere erkennen in Max Verstappen en Red Bull. Met name de snelheid met de DRS zorgt voor een hoop vraagtekens bij Toto Wolff. "Zij hebben met de DRS open een snelheidsvoordeel op de rechte stukken, dat is gewoon verbijsterend", citeert Motorsport.com de Oostenrijker. "Maar deze sport is een meritocratie. Als jij een auto hebt die snel is op de rechte stukken omdat je je zaken op orde hebt, dan is het aan ons om dit uit te zoeken en hulpmiddelen te vinden om dezelfde prestaties op het rechte stuk te hebben." Meer lezen? Klik hier!

Verstappen weerlegt verdachtmakingen: "Was niet nodig om op de limiet te rijden"

George Russell liet na afloop van de Grand Prix van Australië optekenen dat Red Bull Racing wellicht bang is om de ware potentie van de RB19 te laten zien. Verstappen kreeg na de podiumceremonie de vraag of hij inderdaad niet maximaal aan het pushen is, om te voorkomen dat er wordt ingegrepen: "Ik denk niet dat er echt iets is dat ze kunnen doen", citeert de BBC-podcast The Chequered Flag. "We doen ons best met de ontwikkeling van de auto, maar het draait ook om het managen van de snelheid. Niemand wist echt hoe lang die harde band het vol zou houden, dus het ging erom dat we de eindstreep haalden." Meer lezen? Klik hier!

Tost: 'Tsunoda is in 2025 klaar voor Red Bull Racing'

AlphaTauri-teambaas Franz Tost is van mening dat Yuki Tsunoda in 2025 klaar zou moeten zijn om de teammaat van Max Verstappen te worden bij Red Bull Racing. De 22-jarige Japanner is momenteel bezig aan zijn derde seizoen in de Formule 1. In gesprek met Sport 1 zegt Tost: "Yuki heeft tot nu toe twee extreem sterke races gehad. Daar ben ik ontzettend blij mee. Het is niet zijn schuld dat we als team nog niet competitief zijn." De Oostenrijker vervolgt: "Voor zover ik weet heeft Pérez een contract voor volgend jaar. Alles wat ik kan zeggen is dat Yuki op het goede spoor zit." Meer lezen? Klik hier!

Voormalig titelsponsor eist 149 miljoen dollar van Williams in de rechtbank

Voormalig Williams-titelsponsor ROKiT heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Britse formatie. ROKiT is op zoek naar 149 miljoen dollar, omdat Williams destijds de reputatie van het bedrijf zou hebben beschadigd. De deal die door beide partijen in 2019 werd getekend, had goed moeten zijn voor drie jaar. ROKiT zou de titelsponsor van het Formule 1-team worden, waarbij het logo van het bedrijf groots op de bolides aanwezig zou zijn. In 2019 voldeed ROKiT aan alle financiële verplichtingen, maar tijdens de coronapandemie waarbij de seizoensstart van 2020 werd uitgesteld, ontstond er een meningsverschil. Meer lezen? Klik hier!

Massa onderzoekt mogelijkheid titel van Hamilton aan te vechten: 'Het was diefstal'

Felipe Massa gaat op onderzoek uit om te kijken of er een mogelijkheid is om het wereldkampioenschap van Lewis Hamilton van 2008 aan te vechten. Al acht de Braziliaan de kans klein dat er nog iets aan gedaan kan worden, hij vindt dat het juist zou zijn, als de resultaten van de Grand Prix van Singapore geschrapt zouden worden. "Er is een regel die zegt dat wanneer een kampioenschap is beslist, vanaf het moment dat de coureur de kampioenstrofee in handen neemt, er niets meer kan worden veranderd, zelfs als bewezen is dat je bestolen bent," legde Massa uit tegenover de Braziliaanse tak van motorsport.com. "Maar na 15 jaar horen we dat de [voormalige] eigenaar [van de Formule 1] zegt dat hij er in 2008 er al vanaf wist, samen met de president van de FIA, en dat ze niets hebben gedaan om zo de naam van F1 niet te beschadigen." Meer lezen? Klik hier!

Italiaanse politie arresteert vier horlogedieven, bijna een jaar na beroving Leclerc

De Italiaanse politie heeft bijna een jaar nadat Charles Leclerc werd beroofd van een peperduur horloge, vier mensen opgepakt die worden verdacht van het vergrijp. Dat meldt de Duitse tak van Sky Sports. Het onderzoek duurde enkele maanden waarbij gebruik werd gemaakt van tal van particuliere en openbare videobewakingsbeelden en het verhoren van verschillende getuigen. De vier bekenden zijn naar verluidt alle vier in het bezit van een strafblad en bekenden van de politie. Meer lezen? Klik hier!