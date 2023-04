Brian Van Hinthum

Het team van Mercedes leek afgelopen weekend prima voor de dag te komen en de Zilverpijlen lagen zelfs even op kop in Melbourne. Uiteindelijk moest men alsnog hun meerdere erkennen in Max Verstappen en Red Bull. Met name de snelheid met de DRS zorgt voor een hoop vraagtekens bij Toto Wolff.

De Grand Prix van Australië werd zondag na een rommelige en chaotische race een prooi voor Verstappen. Bij de start leek de wereldkampioen nog niet helemaal wakker te zijn. Toen net na 07:00 uur de lichten uitgingen op Albert Park waren het vooral de Britse heren van Mercedes die het meest bij de les waren, want voor bocht één nam Russell al de leiding in de wedstrijd over van Verstappen, waarna een paar bochten later ook Hamilton zijn kans greep en de Nederlander met een mooie move passeerde voor de tweede stek in de race.

De DRS van Red Bull

Ondertussen werd George Russell na de eerste safety car naar binnen gehaald en passeerde Verstappen later Hamilton op de baan met DRS. Met name het gebruik van de achtervleugel is bijzonder volgens teambaas Wolff. "Zij hebben met de DRS open een snelheidsvoordeel op de rechte stukken, dat is gewoon verbijsterend", citeert Motorsport.com de Oostenrijker. "Maar deze sport is een meritocratie. Als jij een auto hebt die snel is op de rechte stukken omdat je je zaken op orde hebt, dan is het aan ons om dit uit te zoeken en hulpmiddelen te vinden om dezelfde prestaties op het rechte stuk te hebben."

Strijd met Ferrari en Aston Martin

Voorlopig lijkt de Oostenrijkse formatie dus buiten het bereik van Wolff en zijn team. Daar is de teambaas ook vrij realistisch over. Hij weet dat er momenteel op andere gevechten gefocust moet worden. "Is dit hoe onze basis moet zijn?", vraagt hij zich af. "Dat weet ik niet zeker. Ik denk dat we het maximale hebben gehaald uit wat we hebben. Het was goed om te zien dat we tegen Ferrari en Aston Martin raceten. Dat moeten we gewoon zien te consolideren. Naarmate we meer leren over de auto en updatepakketten meenemen, hoop ik dat we de leiders meer kunnen uitdagen."