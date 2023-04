Vincent Bruins

Dinsdag 4 april 2023 15:57 - Laatste update: 16:05

Felipe Massa gaat op onderzoek uit om te kijken of er een mogelijkheid is om het wereldkampioenschap van Lewis Hamilton van 2008 aan te vechten. Al acht de Braziliaan de kans klein dat er nog iets aan gedaan kan worden, hij vindt dat het juist zou zijn, als de resultaten van een cruciale race geschrapt zouden worden.

Tijdens de Grand Prix van Singapore in 2008 crashte Nelson Piquet Jr. in de veertiende ronde, net nadat teamgenoot Fernando Alonso binnen was gekomen voor benzine. Piquet had zijn auto expres in de muur gezet, in opdracht van toenmalig teambaas Flavio Briatore en engineer Pat Symonds. Door de capriolen van Renault wist Alonso op strategie de race te winnen. In de pit stop tijdens de Safety Car-periode die door Piquet was veroorzaakt, nam Massa de brandstofslang mee en verloor daarmee zeer kostbare tijd en posities. Als de resultaten van deze race niet mee zouden tellen, had de toenmalig Ferrari-coureur de titel op zijn naam geschreven met vijf punten voorsprong op Hamilton.

Artikel gaat verder onder video

Ecclestone en Mosley wisten het al

De voormalige baas van de Formule 1, Bernie Ecclestone, en voormalig FIA-president Max Mosley waren tijdens het seizoen van 2008 al op de hoogte van de situatie. Pas in september van 2009 kwam het plan van Renault aan het licht in een rechtszaak. "We besloten toentertijd niets te doen," vertelde Ecclestone in een interview met F1 Insider. "We wilden de sport beschermen en behoeden voor een enorm schandaal. Daarom overtuigde ik ook om mijn voormalige coureur Nelson Piquet [Sr.] voorlopig kalm te blijven. Destijds was er de regel dat een wereldkampioenschap na de FIA-prijsuitreiking aan het einde van het jaar onaantastbaar was. Daarom kreeg Hamilton de trofee en alles was in orde. We hadden op tijd genoeg informatie om de zaak te onderzoeken. Volgens de statuten hadden we onder deze omstandigheden de resultaten van de race in Singapore moeten schrappen. Dat betekent dat het nooit zou zijn gebeurd voor het kampioenschap. En dan was Felipe Massa wereldkampioen geworden en niet Lewis Hamilton."

OOK INTERESSANT: Massa vindt Pérez te wisselvallig om Verstappen te verslaan

Massa verloor het meeste

"Er is een regel die zegt dat wanneer een kampioenschap is beslist, vanaf het moment dat de coureur de kampioenstrofee in handen neemt, er niets meer kan worden veranderd, zelfs als bewezen is dat je bestolen bent," legde Massa uit tegenover de Braziliaanse tak van motorsport.com. "Destijds vertelden de advocaten van Ferrari mij over deze regel. We gingen naar andere advocaten en het antwoord was dat er niets aan te doen was. Maar na 15 jaar horen we dat de [voormalige] eigenaar [van de Formule 1] zegt dat hij er in 2008 er al vanaf wist, samen met de president van de FIA, en dat ze niets hebben gedaan om zo de naam van F1 niet te beschadigen. Dit is ontzettend triest, om te weten dat de resultaten van deze race niet mee hadden moeten tellen en dat ik dan een titel zou hebben. Uiteindelijk was ik degene die het meeste verloor met dit resultaat. Dus we gaan er achteraan om dit allemaal uit te zoeken. In feite, de juiste situatie is om het resultaat van die race te schrappen. Het is de enige gerechtigheid die in een geval als dit kan worden gedaan."