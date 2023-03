Remy Ramjiawan

Vrijdag 24 maart 2023 16:19 - Laatste update: 16:47

Volgens voormalig Formule 1-coureur Felipe Massa is Sergio Pérez veel te wisselvallig om een echte uitdaging voor Max Verstappen te vormen. Op dit moment is het onderlinge verschil tussen de twee coureurs van Red Bull Racing slechts één punt in het voordeel van de Limburger, maar dat gat ziet de Braziliaan op den duur een stuk groter worden.

Net als vorig jaar zit de 33-jarige Mexicaan aan het begin van het seizoen dicht op de tijden van zijn teamgenoot. Vorig jaar won Checo de Grand Prix van Monaco en sprak daarna zijn titelaspiraties uit. Toch wil het vervelende toeval dat de Mexicaan vanaf die race eigenlijk alleen maar wegviel in de resultaten. Nu is het nieuwe seizoen natuurlijk een ander verhaal en de concurrentie heeft nog flink wat tijd goed te maken, maar Massa legt bij Bild uit dat de wisselvalligheid Pérez dit jaar weer zal gaan opbreken.

Titelkandidaten

Massa, die zelf het kampioenschap van 2008 in de laatste ronde aan zijn neus voorbij zag gaan, gelooft dat Charles Leclerc eigenlijk de echte uitdager is, mits Ferrari hem het juiste materiaal geeft. "Net als Max en Lewis [Hamilton red.] is Charles een uitzonderlijke coureur. Hij is momenteel de grootste titeluitdager voor Red Bull", zo ziet de Braziliaan. Volgens het klassement is Pérez de voornaamste uitdager van Verstappen, maar dat vindt Massa te voorbarig: "Hun tweede coureur, Sergio Pérez, is te wisselvallig. Net als Carlos Sainz van Ferrari."

Russell niet onderschatten

Hoewel Mercedes nog heel wat problemen moet oplossen voordat het überhaupt weer kan gaan denken aan een kampioenschap, schat Massa Russell wel heel hoog in. "Men moet niet vergeten: Vorig jaar, in zijn eerste seizoen bij Mercedes, liet hij Lewis achter zich in het wereldkampioenschap. Dat is een ongelooflijke prestatie. Daarvoor slaagde alleen Nico Rosberg daarin, in 2016 [En Jenson Button in 2011]. Oftewel George is een topcoureur", zo sluit Massa af.