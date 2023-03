Lars Leeftink

Vrijdag 24 maart 2023

Max Verstappen was al enige tijd van plan om zijn eigen kledingmerk, Max 1, te beginnen en op de markt te zetten voor zijn fans. Dit gaat voor nu in ieder geval even niet door. De reden? Nike en de naam van het kledingmerk. Fans van Verstappen zullen het voor nu dus nog even zonder het nieuwe kledingmerk moeten doen.

Het was namelijk de bedoeling dat het merk de naam Max 1 zou krijgen. Volgens De Limburger was Nike hier echter niet al te blij mee, want de naam zou te veel lijken op de welbekende serie van Nike: Air Max. Het merkbureau voor de Benelux BOIP heeft nu via een rapport duidelijk gemaakt dat er meerdere redenen zijn waarom de naam van het kledingmerk van Verstappen, na onderzoek en een oppositieprocedure vanuit Nike, geen doorgang mag vinden. "Beide tekens bevatten het woord MAX, hoewel echter op een verschillende plaats. Bij de ingeroepen merken wegen de elementen AIR en MAX even zwaar in de totaalindruk. In het betwiste teken ligt de nadruk op het woord MAX. Het cijfer 1 zal worden gezien als een specificatie van MAX. In zoverre stemmen de tekens overeen." Daardoor oordeelt het bureau dat beide namen te veel op elkaar lijken. Het hele rapport van het BOIP is hier te lezen. Wat er qua verklaring van het oordeel vooral uitspringt, is het volgende.

"De betrokken waren (Nike en Max) zijn deels identiek en deels overeenstemmend. Visueel en auditief is er sprake van een zekere mate van overeenstemming tussen de tekens. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door de ingeroepen merken aangeduide waren en die van het betwiste teken, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Aangezien het in de kledingsector gebruikelijk is dat hetzelfde merk op verschillende manieren wordt geconfigureerd, zou het relevante publiek ook kunnen denken dat het betwiste teken een submerk van opposant (Nike) is." Waar het eindoordeel op neerkomt, is dat er volgens het bureau 'gevaar voor verwarring bestaat'.

Extra verdiensten

Verstappen hoopt met zijn eigen kledinglijn zijn fans blij te maken en tevens zelf ook nog wat te verdienen. De Nederlander is zeker sinds de afgelopen jaren het gezicht geworden van de nieuwe generatie in de Formule 1 en is de komende jaren ook nog wel voorin de grid terug te vinden. Ook dit jaar heeft Verstappen weer een goede kans om wereldkampioen te worden, gezien de start van Red Bull in 2023. Red Bull zelf heeft ook al behoorlijk wat kunnen bijschrijven door de verkoop van merchandise, iets wat Verstappen nu dus zelf ook wou gaan doen.

Verstappen oneens met Nike

Het kamp van Verstappen was het niet eens met Nike en de uitspraak van het BOIP en is van mening dat de namen helemaal niet op elkaar lijken. Daarnaast wordt het compleet anders uitgesproken. Nog een ander argument dat door het kamp van Verstappen werd aangevoerd, was dat er al tal van merknamen zijn ingeschreven bij de Benelux 654 met 'Max' daarin verwerkt. Deze namen zijn namelijk wel goedgekeurd. Verstappen kreeg ondanks al deze argumenten dus geen gelijk en zal een andere naam moeten verzinnen voor zijn kledingmerk. Dat of het idee moet in de koelkast gezet worden.