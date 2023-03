Brian Van Hinthum

Vrijdag 24 maart 2023 12:16

Het kamp van Max Verstappen zou niet tevreden zijn met Nico Rosberg en uitspraken die de Duitser gedaan heeft na de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De analist liet zich kritisch uit over het gedrag van de Nederlander en verweet hem geen teamspeler te zijn. Dat zou in het verkeerde keelgat zijn geschoten.

Verstappen begon het weekend in Djedda al op een soort van achterstand, toen hij de donderdag noodgewdongen moest laten schieten wegens buikgriep. Uiteindelijk verscheen hij op vrijdag wel gewoon in de paddock, maar een vlekkeloos verlopen weekend was het niet voor de regerend wereldkampioen. Op de vrijdag leek alles koek en ei, maar in de kwalificatie kwam hij niet verder dan de vijftiende stek wegens een gebroken aandrijfas. Op zondag kwam hij echter alsnog knap naar voren voor P2, al liet hij wel doorschemeren ontevreden te zijn met het resultaat.

Artikel gaat verder onder video

Commentaar van Rosberg

Dat zorgde na afloop op het nodige commentaar vanuit Rosberg. De Sky Sports-analist leek zich voornamelijk te storen aan de houding van Verstappen en de wereldkampioen van 2016 liet zich daar dan ook over uit. "Het is niet echt goed om dat te zien. Ook verliet hij [zaterdag] heel snel de baan en sloeg hij de teambespreking blijkbaar over, dat is ons verteld. Dat is geen goede aanpak, geen goede mentaliteit zo vroeg in het seizoen, terwijl het team zo'n schitterend werk heeft geleverd met de auto en zo hard werkt. Hij zou wel wat hoffelijker mogen zijn, zou ik zeggen."

Boosheid kamp Verstappen

Die woorden zijn volgens Sport1 in het verkeerde keelgat geschoten binnen kamp Verstappen. Het medium weet te onthullen dat Verstappen juist door Red Bull gesommeerd was om direct na de kwalificatie terug naar zijn hotel te gaan wegens de fysieke ongemakken die hij eerder die week opliep met zijn buikgriep. De entourage van Verstappen is dus boos op Rosberg wegens het verspreiden van verkeerde informatie en laat zien 'hoe ver Rosberg van de werkelijkheid af staat'. Het is overigens niet de eerste keer dat kamp Verstappen en een analist van Sky Sports niet helemaal lekker gaan. Vorig seizoen boycotte de Nederlander het medium namelijk een weekend lang wegens uitspraken van Ted Kravtz.