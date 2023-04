Jan Bolscher

Dinsdag 4 april 2023 16:27

De Italiaanse politie heeft bijna een jaar nadat Charles Leclerc werd beroofd van een peperduur horloge, vier mensen opgepakt die worden verdacht van het vergrijp. Dat meldt de Duitse tak van Sky Sports.

Richard Mille-horloge

Leclerc bracht in 2022 de paasdagen met vrienden door in de Italiaanse kustplaats Viareggio. De Ferrari-coureur werd op een gegeven moment door een aantal 'fans' benaderd in een slecht verlichte straat. Terwijl de Monegask op de foto ging en zijn handtekening zette, zag iemand kans om een peperduur Richard Mille-horloge van zijn arm te stelen. De waarde van het klokwerk werd destijds geschat op maar liefst 320.000 dollar. De politie wist destijds niet om het om een enkele dief ging die zijn kans schoon zag, of dat het een vooropgezet plan was.

Viertal verdachten

Nu, bijna één jaar later, zijn er echter drie mannen en één vrouw opgespoord en gearresteerd. Het onderzoek duurde enkele maanden waarbij gebruik werd gemaakt van tal van particuliere en openbare videobewakingsbeelden en het verhoren van verschillende getuigen. De vier bekenden zijn naar verluidt alle vier in het bezit van een strafblad en bekenden van de politie. Het viertal komt uit de havenstad Napels. Bij de huiszoekingen werden andere waardevolle horloges en grote hoeveelheden contant geld gevonden.