AlphaTauri-teambaas Franz Tost is van mening dat Yuki Tsunoda in 2025 klaar zou moeten zijn om de teammaat van Max Verstappen te worden bij Red Bull Racing. De 22-jarige Japanner is momenteel bezig aan zijn derde seizoen in de Formule 1.

Tsunoda maakte in 2021 zijn debuut bij het team van AlphaTauri als teammaat van Pierre Gasly. Hij verving de Russische Daniil Kvyat en werd in zijn aanstelling ondersteund door de Japanse motorleverancier van het team, Honda. De vurige coureur liet al snel zien over een indrukwekkende snelheid te beschikken, maar er waren ook zichtbaar verschillende verbeterpunten. Ondanks dat hij een duidelijke leercurve heeft laten zien, horen we hem nog altijd regelmatig witheet over de boordradio. Ook weten we door bijvoorbeeld de Netflix-serie Drive to Survive dat hij het niet zo nauw neemt met zijn trainingsprogramma en is hij niet altijd even consistent.

Red Bull-zitjes

Met het vertrek van Gasly naar Alpine is Tsunoda nu echter de meest ervaren man binnen het team. Nieuwkomer Nyck de Vries heeft het tot nu toe dan ook ieder raceweekend af moeten leggen tegen zijn teamgenoot. Pérez is op zijn beurt bezig aan zijn derde seizoen in dienst van Red Bull Racing. De 31-jarige Mexicaan is een duidelijke meerwaarde voor het team gebleken, maar wist de afgelopen twee jaar niet altijd met Verstappen mee te komen qua snelheid. Hij beschikt over een contract tot en met het seizoen van 2024. Verstappen heeft zijn naam onder een contract tot en met 2028 gezet.

Tsunoda in 2025 klaar voor promotie

In gesprek met Sport 1 zegt Tost: "Yuki heeft tot nu toe twee extreem sterke races gehad. Daar ben ik ontzettend blij mee. Het is niet zijn schuld dat we als team nog niet competitief zijn." De Oostenrijker vervolgt: "Voor zover ik weet heeft Pérez een contract voor volgend jaar. Alles wat ik kan zeggen is dat Yuki op het goede spoor zit. Hij is op ieder vlak gegroeid, maar ik denk dat hij in 2024 weer voor AlphaTauri moet rijden. In 2025 is hij denk ik klaar voor Red Bull." Over De Vries zegt hij: "Hij is een rookie en heeft tijd nodig, maar dat had ik al verwacht."