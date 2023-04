Jan Bolscher

Dinsdag 4 april 2023 14:25 - Laatste update: 14:26

Voormalig Williams-titelsponsor ROKiT heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Britse formatie. ROKiT is op zoek naar 149 miljoen dollar omdat Williams destijds de reputatie van het bedrijf zou hebben beschadigd.

ROKiT is van mening dat Williams ten tijde van de contractondertekening "frauduleuze verklaringen" heeft afgelegd. De renstal zou hebben beloofd in 2019 over een competitieve auto te beschikken, terwijl men ervan op de hoogte zou zijn geweest dat het niet de middelen had om die belofte waar te maken. De reputatie van de telefoonproducent zou hierdoor schade hebben opgelopen. Williams heeft deze beschuldigingen eerder als "niet waar" aangemerkt. ROKiT eist daarom middels een rechtszaak in Florida 149 miljoen dollar van het team.

Artikel gaat verder onder video

Meningsverschil

De deal die in 2019 werd getekend had goed moeten zijn voor drie jaar. ROKiT zou de titelsponsor van het Formule 1-team worden, waarbij het logo van het bedrijf groots op de bolides aanwezig zou zijn. In 2019 voldeed ROKiT aan alle financiële verplichtingen, maar tijdens de coronapandemie waarbij de seizoenstart van 2020 werd uitgesteld, ontstond er een meningsverschil tussen beide partijen. ROKiT was van mening dat er bepaalde afspraken waren geschonden met betrekking tot de afgelaste races, terwijl Williams beweerde dat ROKiT slechts de helft van het sponsorgeld wilde betalen.

Frauduleuze verklaring

Beide partijen stapten uiteindelijk naar het Londense Hof van Internationale Arbitrage, waar Williams in het gelijk werd gesteld. De renstal kreeg toen 30 miljoen dollar overgemaakt. Nu wordt Williams echter aangeklaagd omdat zij opzettelijk en frauduleus het feit verborgen gehouden zouden hebben dat Williams niet over genoeg middelen zou beschikken om een competitieve Formule 1-auto te ontwikkelen.