In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het raceweekend in Imola is afgetrapt met de eerste twee vrije trainingen op vrijdag. Daarin was direct de krachtsverhouding te zien en Red Bull Racing heeft ook met de updates nog flink wat werk aan de winkel. Daarnaast lijkt het kindje van Max Verstappen en Kelly Piquet al eerder te zijn geboren, dan dat aan de buitenwereld is medegedeeld en George Russell ziet de FIA met alle winden meewaaien. Dit is de GPFans Recap van vrijdag 16 mei.

Artikel gaat verder onder video

FIA onthult upgrades: Red Bull, Ferrari, McLaren en Aston Martin pakken uit

De Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola is voor veel teams vaak een reden om upgrades te brengen, zo ook dit jaar omdat het de eerste race in Europa is. Veel teams zijn dan ook met aanpassingen en upgrades gekomen. Alles lezen over de updates die zijn gearriveerd in Italië? Klik hier!

McLaren pakt in Imola de draad weer op met dominantie, Red Bull moet aan de bak

De eerste twee vrije trainingen zitten erop en na diverse schuivers en rode vlaggen is er al een favorietenrol uit te reiken. McLaren lijkt namelijk ook in Italië haar zaakjes goed voor elkaar te hebben, voor de concurrentie, waaronder Red Bull, is het gat richting het team namelijk nog immens groot. Lezen hoe de eerste vrije training verliep? Klik hier! Ook in de tweede training dicteerde McLaren het tempo, al waren er iets positievere signalen voor Red Bull. Lezen hoe de tweede oefensessie verliep? Klik hier!

Russell ziet FIA terugkrabbelen na boycot Verstappen: "Vanaf begin belachelijk"

George Russell (27) heeft zich uitgelaten over het feit dat de FIA zich heeft bedacht met betrekking tot het straffen van de coureurs bij een scheldpartij. De autosportbond voerde deze omstreden regel afgelopen winter in, maar dit kwam hen op veel kritiek - en een boycot van Max Verstappen - te staan. De FIA krabbelt nu ietwat terug en Russell vindt daar het zijne van. Lezen hoe Russell naar de zaak kijkt? Klik hier!

Verstappen niet tevreden: "Hebben echt nog wel wat werk te doen"

Max Verstappen is nog niet tevreden na de openingssessies in Imola. De Nederlander kwam tijdens de eerste vrije training niet verder dan P7 en moest in de tweede oefensessie genoegen nemen met de vierde stek. Hij onthult dat er een aantal nieuwigheidjes zijn uitgeprobeerd, maar dat de pure snelheid nog ontbreekt. De hele reactie van Max Verstappen na de vrijdag in Imola lezen? Klik hier!

'Dochter Lily van Verstappen en Kelly Piquet al veel eerder geboren'

Max Verstappen (27) en Kelly Piquet (36) zouden al veel eerder dan gedacht de troste ouders zijn geworden van dochtertje Lily. De twee tortelduifjes maakten op 2 mei bekend dat hun kleine kroost was geboren, maar uit een kraamcadeau van Automobile Club of Monaco blijkt dat Verstappen al veel eerder vader is geworden en genoeg tijd met zijn gezin heeft kunnen spenderen. Lezen wanneer Verstappen en Piquet dan wél ouder zijn geworden van Lily? Klik hier!

Gerelateerd