Max Verstappen (27) en Kelly Piquet (36) zouden al veel eerder dan gedacht de troste ouders zijn geworden van dochtertje Lily. De twee tortelduifjes maakten op 2 mei bekend dat hun kleine kroost was geboren, maar uit een kraamcadeau van Automobile Club of Monaco blijkt dat Verstappen al veel eerder vader is geworden en genoeg tijd met zijn gezin heeft kunnen spenderen.

Terwijl het Formule 1-circus zich in Miami voorbereidde op een nieuw raceweekend, ontbrak van Verstappen ieder spoor tijdens de traditionele mediadag op donderdag. Al snel werd duidelijk dat de Nederlander niet aanwezig was omdat vriendin Piquet op het punt stond om te bevallen. Een dag later, op vrijdag 2 mei, deelden het tweetal het heugelijke nieuws dat hun kleine meisje ter wereld was gekomen. Omdat Verstappen een dag eerder verstek had laten gaan in Miami, gingen veel fans ervanuit dat dochter Lily op die dag geboren was. Dat blijkt echter niet te kloppen, zo meldt SBS Shownieuws.

Verstappen en Piquet al week langer ouders van dochter Lily

Een kraamcadeau van de Automobile Club of Monaco heeft de daadwerkelijke geboortedatum van Lily verklapt. Van de autoclub ontvingen Verstappen en Kelly een roze autootje als kraamcadeau - en wie goed naar het kenteken op dit autootje kijkt, ziet daar een opvallende datum staan: namelijk 25 april. Dat zou betekenen dat Piquet al een week eerder is bevallen en dat Verstappen gewoon voldoende dagen met zijn gezin heeft kunnen doorbrengen, nog voordat ze het nieuws officieel naar buiten brachten. Hiermee zijn fans compleet op het verkeerde been gezet, want zij gingen er massaal van uit dat Verstappen rond 1 mei vader moest zijn geworden van dochter Lily.

F1 in Miami was geen enkel probleem voor papa Verstappen

Het was dus uiteindelijk voor Verstappen geen enkel probleem om acte de présence te geven tijdens het raceweekend in Miami. Doordat hij de mediadag op donderdag kon skippen, heeft hij ongeveer een volle week door kunnen brengen met baby Lily, vrouwlief Kelly en bonusdochter Penelope. De gedachten dat Verstappen amper een dag bij zijn pasgebore baby heeft kunnen zijn alvorens hij weer moest afreizen naar Miami, lijken dus niet te kloppen.

