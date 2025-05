Max Verstappen (27) en Kelly Piquet (36) kondigden op 2 mei officieel aan dat ze ouders waren geworden van dochtertje Lily, maar volgens Patty Brard (70) heeft de medische wereld bij de bevalling wel even een handje geholpen om het F1-raceweekend in Miami niet in gevaar te laten komen. Dit onthulde de televisiepersoonlijkheid bij SBS Shownieuws.

Verstappen kondigde begin mei officieel aan vader te zijn geworden van dochtertje Lily. Vanwege dit heugelijke nieuws liet hij de mediadag in Miami aan zich voorbijgaan en sloot hij kort voor aanvang van de vrije training aan bij Red Bull. Veel fans gingen er daardoor van uit dat Verstappen op die desbetreffende mediadag vader zou zijn geworden, maar eerder vandaag schreven wij al dat Verstappen en Piquet hoogstwaarschijnlijk al een week eerder hun kleine prinses op de wereld mochten verwelkomen. Volgens Brard is er echter niets aan het toeval over gelaten bij de bevalling. De bevalling zou zorgvuldig gepland zijn, zodat het raceweekend van Verstappen in Miami niet in gevaar kwam. Kelly zou zodoende ingeleid zijn op een vooraf vastgestelde datum, zodat er voldoende tijd zou zijn voor Verstappen om bij de bevalling aanwezig te zijn.

Artikel gaat verder onder video

'Dochter Lily van Verstappen en Kelly Piquet al veel eerder geboren'Lees meer

Piquet ingeleid in ziekenhuis want "papa moest werken"

Aan de showbizztafel van Shownieuws vertelt Brard dat het in "dit soort kringen" heel gebruikelijk is om een bevalling te plannen en op het meest gunstige moment te laten plaatsvinden. Volgens haar hebben Max en Kelly dan ook de medische wetenschap ingeschakeld om de bevalling op een bepaald punt te laten plaatsvinden. "Max Verstappen is toch zo blij uit het ziekenhuis gekomen als nieuwe papa. Heerlijk, we hebben er natuurlijk dagenlang over zitten speculeren. Er kwam een kwalificatie [in Miami, red.] aan die hij niet kon missen en in dit soort kringen wordt er natuurlijk gewoon een datum geprikt en dan wordt er gezegd we 'we gaan dan en dan inleiden, want papa moet werken'. Zo makkelijk is het."

Verstappen heeft week met dochter Lily kunnen doorbrengen

Verstappen zou zodoende al op 25 april vader zijn geworden van dochter Lily - en dus niet zoals velen dachten pas op 1 mei. Hij zou daardoor een kleine week hebben kunnen doorbrengen met zijn familie, alvorens hij in het vliegtuig stapte richting Miami. Of Piquet ook echt daadwerkelijk is ingeleid, is niet door de hoofdpersonen in dit verhaal bevestigd. Het staat echter als een paal boven water dat Verstappen en Piquet dolgelukkig zijn met hun kleine Lily.

Volg GPFans op Facebook voor het laatste F1-nieuws

Klik hieronder op 'Pagina volgen' om ons met één klik gratis te volgen.

Gerelateerd