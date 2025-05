Max Verstappen is nog niet tevreden na de openingssessies in Imola. De Nederlander kwam tijdens de eerste vrije training niet verder dan P7 en moest in de tweede oefensessie genoegen nemen met de vierde stek. Hij onthult dat er een aantal nieuwigheidjes zijn uitgeprobeerd, maar dat de pure snelheid nog ontbreekt.

Hoewel Red Bull eerder in het seizoen nog wees op Imola als mogelijke ommezwaai, werd die theorie de afgelopen weken al wat afgezwakt. McLaren blijkt namelijk ook in Italië te domineren, want het team staat voorlopig in elke sessie bovenaan. Tijdens de eerste oefensessie worstelde Verstappen vooral met de achterkant van de wagen, en tijdens de tweede training bleek dat niet alleen McLaren voorlopig te snel is voor de RB21.

Red Bull heeft nog wat werk te doen

Tegenover Sky Sports F1 legt Verstappen uit dat Red Bull een aantal nieuwigheidjes heeft getest. "We hebben veel nieuwe dingen geprobeerd. Sommige werkten iets beter dan andere, maar over het algemeen zijn we niet snel genoeg," zo luidt de voorlopige conclusie. De kwalificatie wordt van doorslaggevend belang, want inhalen is op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari niet zo gemakkelijk. "De verwachtingen zijn niet hoog voor morgen. We hebben echt nog wel wat werk te doen. De balans moet beter om sneller te kunnen gaan. Hetzelfde geldt voor de long runs. Ik werd ingehaald door de McLarens en zij reden bij mij weg, dus dat zegt genoeg, denk ik," aldus Verstappen.

