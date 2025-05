McLaren dicteert tempo in tweede vrije training, Verstappen buiten top vier

Oscar Piastri staat na het vallen van de vlag tijdens de tweede vrije training in Imola bovenaan. De Australiër was met een 1:15.293 slechts 25 duizendsten sneller dan teamgenoot Lando Norris. De verrassende nummer drie was Pierre Gasly. Max Verstappen kwam uiteindelijk niet verder dan P5 en gaf iets meer dan vier tienden toe op de tijd van Piastri.

De teams werden tijdens de tweede vrije training getrakteerd op aangenaam weer. De zon scheen volop rondom het Autodromo Enzo e Dino Ferrari, de temperatuur lag rond de 19 graden Celsius en het asfalt bereikte een temperatuur van 37 graden.

Williams zit er goed bij in de openingsfase

Toen het licht om 17:00 uur op groen ging, werd het direct druk op de baan. Waar tijdens de eerste vrije training veel coureurs ervoor kozen om meerdere ronden op de nieuwe C6-band te rijden, kwamen de meeste coureurs tijdens de tweede oefensessie op de gele band naar buiten. Na zo’n tien minuten stonden verrassend genoeg de mannen van Williams bovenaan, met Sainz aan de leiding. Dat bleek echter van korte duur, want Norris nam met een 1:15.952 de koppositie over. Verstappen kwam op dat moment niet verder dan P7, maar was wél een van de snelsten in sector één.

Op het krappe baantje in Imola is weinig ruimte, en diverse coureurs werden opgehouden door collega’s. Alonso had in zijn snelle ronde last van Colapinto, die zich op dat moment in zijn opwarmronde bevond. De stewards zullen zich daar nog over buigen.

McLarens dicteren tempo

Met nog iets meer dan een half uur op de klok werd het ineens weer druk op de baan. Het hele veld kwam namelijk op de rode band naar buiten. Verstappen was de eerste die daarop een snelle ronde neerzette. Met een 1:15.735 sprong hij naar de tweede tijd, achter Russell, die op dat moment bovenaan stond. Tsunoda sloot aan achter Verstappen op P3, maar dat was van korte duur, want Isack Hadjar nestelde zich tussen de twee Red Bull-coureurs. Toch was het vooral wachten op wat de McLarens konden laten zien. Norris haalde bijna vier tienden van de snelste tijd van Russell af en nam de koppositie over, maar daar ging teamgenoot Piastri vervolgens met 25 duizendsten onderdoor. De opvallende nummer vier was op dat moment Pierre Gasly.

Longruns

In de slotfase kwamen vooral de gele banden in beeld, wat betekende dat de snelle tijden even aan de kant werden gezet en de coureurs aan de long runs waren begonnen. Ook daarin voerde McLaren het veld aan. Het duo van het team reed rondetijden in de 1:19, terwijl Russell en Verstappen voornamelijk tijden in de 1:20 reden.

🔴 RED FLAG 🔴



Hadjar has got stuck in the gravel #F1 #ImolaGP pic.twitter.com/2OJrlzZAeq — Formula 1 (@F1) May 16, 2025

Code rood: Hadjar komt grindbak niet meer uit

Met nog zeven minuten te gaan was daar ineens het beeld van Hadjar in de grindbak bij bocht vier. De Racing Bulls-coureur verloor de controle over zijn wagen bij het uitkomen van bocht twee. Hadjar probeerde de VCARB02 nog op te vangen, maar zijn achterbanden waren al in het gras terechtgekomen. Via enkele pirouettes eindigde hij in de grindbak, waarop uiteindelijk de rode vlag werd gezwaaid. Met iets meer dan twee minuten werd de baan weer vrijgegeven, maar echte tijdsverbeteringen zater er niet meer in.

