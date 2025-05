McLaren topt tijdenlijst in eerste vrije training Imola, Verstappen worstelt op P7

Oscar Piastri heeft de eerste vrije training voor de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna afgesloten als snelste. De Australiër liet in zijn McLaren een rondetijd van 1:16.545 noteren en was hiermee nipt sneller dan teamgenoot Lando Norris, die tweede werd. De derde stek was er verrassend voor Carlos Sainz. Max Verstappen had het moeilijk en werd slechts zevende.

In het zonnige Italië ging de eerste vrije training voor de Grand Prix van Emilia-Romagna van start op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari, een iconische baan waarvan het nog maar de vraag is of hij binnenkort nog op de kalender staat. Colapinto stapte in Imola voor het eerst achter het stuur als de vervanger van Jack Doohan. De Argentijn was dan ook al snel op het circuit te vinden om zijn eerste meters te maken. Een spannende dag voor hem en Alpine, maar dat gold ook voor Verstappen, die met Red Bull een nieuw pakket aan onderdelen heeft meegebracht naar Italië. Gaan deze updates de Oostenrijkse renstal dichter bij McLaren brengen? Spannend werd het - op een iets andere manier - ook voor Leclerc en Alonso, die in de beginfase van de training bijna samen crashten.

Artikel gaat verder onder video

Russell zet eerste serieuze benchmark neer in Imola

In de beginfase was het Russell die de eerste serieuze tijd op de klokken zette. Met een 1:16.599 op de zachte band bleek hij in het eerste half uur de snelste van het veld. Gasly kwam het meest dichtbij, nota bene op de medium band. De Alpine-coureur moest drie tienden toegeven. Tsunoda en Verstappen kende geen gelukkige beginfase en kwamen niet tot een indrukwekkende tijd. Verstappen bundgelde in de eerste helft van de training zelfs in de onderste regionen van de tijdenlijst. Van paniek was echter geen sprake, want ook coureurs als Piastri, Hamilton, Leclerc en Alonso nestelden zich in het eerste gedeelte nog niet in de top tien.

McLaren neemt stokje over, Verstappen komt niet in de buurt

Naarmate de sessie vorderde, lieten de McLaren's zich steeds meer zien. Piastri nam de snelste tijd over met een 1:16.545 en Norris ging naar plek twee. Sainz wist knap bij beide heren in de buurt te komen, de Williams-coureur kwam slechts vijf honderdsten tekort op de snelste tijd van Piastri. Russell, Hamilton en Gasly zaten daar nog achter voordat we Verstappen tegenkwamen op de lijst. De Nederlander kwam een ruime drie tienden tekort ten opzichte van de McLaren.

Crash Bortoleto brengt vrije training vroegtijdig ten einde

Een snelle ronde zat er in de slotfase ook niet meer voor Verstappen, want met nog een paar minuten op de klok werd de sessie stilgelegd middels een rode vlag. Bortoleto klapte met zijn auto in de muur. De Stake Sauber-coureur bleef ongedeerd, maar het bracht de eerste vrije training wel vroegtijdig ten einde. Piastri bleef zodoende de snelste, gevolgd door teamgenoot Norris. Verstappen sloot de oefensessie zogezegd af als zevende. Tsunoda kwam niet verder dan de zestiende tijd.

Volg GPFans op Facebook voor het laatste F1-nieuws

Klik hieronder op 'Pagina volgen' om ons met één klik gratis te volgen.

Gerelateerd