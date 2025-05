De Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola is voor veel teams vaak een reden om upgrades te brengen, zo ook dit jaar omdat het de eerste race in Europa is. Veel teams zijn dan ook met aanpassingen en upgrades gekomen.

Te beginnen met de topteams. McLaren heeft vooral aan de achterkant van de auto gewerkt (achtervleugel, beam wing en hoeken aan de achterkant), met ook de voorwielophanging die veranderingen heeft doorgemaakt. Ook Ferrari heeft zich gefocust op de achterkant van de auto en heeft gewerkt aan de achtervleugel en beam wing. Red Bull Racing heeft veranderingen doorgevoerd bij de achterwielophanging en de hoeken aan de achterkant van de auto, terwijl ook de engine cover aanpassingen heeft meegemaakt. Tot slot Mercedes, dat zich vooral op de voorkant van de auto focust en de voorvleugel en voorwielophanging aan heeft gepakt.

Overige teams in Imola

Dan naar de rest. Aston Martin heeft van alle teams de meeste upgrades meegenomen en pakt uit met aanpassingen aan de Halo, vloer, diffuser, beam wing en engine cover. Bij Alpine is alleen de voorvleugel aangepast, terwijl Haas de vloer, diffuser en de achterwielophanging en de hoeken aan de achterkant van veranderingen heeft voorzien. Racing Bulls heeft alleen de vloer wat aangepast, terwijl Williams en Sauber als enige teams helemaal geen upgrades of veranderingen hebben doorgevoerd.

