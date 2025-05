George Russell (27) heeft zich uitgelaten over het feit dat de FIA zich heeft bedacht met betrekking tot het straffen van de coureurs bij een scheldpartij. De autosportbond voerde deze omstreden regel afgelopen winter in, maar dit kwam hen op veel kritiek - en een boycot van Max Verstappen - te staan. De FIA krabbelt nu ietwat terug en Russell vindt daar het zijne van.

Afgelopen winter kwam de FIA plots met een aantal nieuwe regels op de proppen. Racecoureurs mochten niet meer schelden of beledigingen uitten tijdens officiële persmomenten van de autosportbond. Deden ze dat wel, dan konden er forse straffen worden uitgedeeld, van hoge geldboetes tot zelfs een race schorsing. Max Verstappen was één van de eersten die aangepakt werd door de stewards. Hij kreeg vorig jaar een taakstraf nadat hij zijn auto omschreef als "f*cked". Sindsdien heeft de Red Bull-coureur de mediasessies van de FIA geboycot en hield hij z'n kaken stijf op elkaar. De autosportbond heeft nu besloten de regels toch maar weer wat te versoepelen. Niet meer dan logisch, zo oordeelt Russell in Imola.

Russell ziet FIA terugkrabbelen na "belachelijke" regels

Voorafgaand aan het raceweekend van Emilia-Romagna heeft Russell zijn licht laten schijnen over de situatie rondom het schelden en het feit dat de FIA langzaam aan het terugkrabbelen is. "We hebben het over een situatie waarin dingen zijn teuggedraaid omdat ze eigenlijk vanaf het begin af aan al een beetje belachelijk waren", zo laat hij weten tegenover de pers, waaronder GPFans. "Natuurlijk zijn we blij dat het verandert, maar het had eigenlijk in de eerste plaats al nooit zo mogen zijn, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus het voelt een beetje vreemd om dankbaar te zijn voor die veranderingen, terwijl we eigenlijk nooit in deze situatie hadden mogen zitten."

