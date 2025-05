Het raceweekend in Imola is aangebroken en voor Red Bull Racing zouden dit een paar belangrijke dagen moeten worden. Het Oostenrijkse team heeft de nadruk op de updates inmiddels wat afgezwakt, maar de nieuwe onderdelen zijn op Europese bodem duidelijk zichtbaar.

Red Bull Racing probeert met man en macht het gat naar McLaren te dichten, maar voorlopig heeft het papaja-oranje team een flinke voorsprong opgebouwd. Die manifesteert zich vooral tijdens de races, want in de kwalificatie weet Max Verstappen nog enigszins in de buurt te blijven. Hoewel Red Bull eerder in het seizoen mikte op een ommezwaai in Imola, tempert het team inmiddels de verwachtingen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Albon onder de indruk van 'Franz Hermann': "Hij houdt gewoon van wat hij doet"

Updates Red Bull in 2025

Het Italiaanse Autosprint heeft de nieuwe onderdelen van de RB21 onder de loep genomen. Het gaat vooral om verbeteringen van problemen die aan het begin van het seizoen aan het licht kwamen. De balans is namelijk een zwak punt, wat zich met name uit tijdens het remmen, maar ook in het bandenmanagement. In Djedda werd al een eerste stap gezet met een aanpassing aan de vloer en in Miami kreeg Verstappen zelfs een volledig nieuwe vloer, die in Imola ook op de wagen van Yuki Tsunoda is gemonteerd.

Nueva entrada de pontón en el Red Bull para Imola pic.twitter.com/eaH23wfqQN — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) May 15, 2025

OOK INTERESSANT: Stella trots op koelsysteem MCL39: 'Veel werk in gestoken'

Nieuwe spiegelbevestiging en sidepods

In Imola zijn er echter nog meer nieuwe onderdelen bijgekomen. Zo zijn de luchthappers van de sidepods aangepast en doen deze nu sterk denken aan de ontwerpen van Ferrari en McLaren. De luchthapper heeft nu de vorm van een omgekeerde letter ‘P’, terwijl deze voorheen in tegengestelde richting was geplaatst. Daarnaast is ook de bevestiging van de spiegel aangepast; deze lijkt nu veel meer op een vleugel dan op een eenvoudige spiegelhouder. Ook de carrosserie is licht gewijzigd. Aanpassingen aan de vloer en de sidepods vereisen namelijk ook aanpassingen aan de carrosserie, al zijn die wijzigingen met het blote oog niet direct zichtbaar.

Gerelateerd