Volgens McLaren-teambaas Andrea Stella zit het geheim van de MCL39 niet zozeer in het bandenbeheer; volgens hem is het vooral het koelsysteem van de wagen dat uitstekend is uitgevoerd. Tijdens de afgelopen race in Miami werd dat zichtbaar, want winnaar Oscar Piastri kwam maar liefst 37 seconden vóór de eerste niet-McLaren-coureur over de finish.

Na zes races voert McLaren het klassement aan in het wereldkampioenschap Formule 1. De rivalen zoeken naar antwoorden om de snelheid van de MCL39 te evenaren, maar lijken daar voorlopig nog niet in te slagen. Vorig jaar werd gespeculeerd over mogelijk water in de banden, maar inmiddels ligt de focus vooral op de remmen van de McLaren. Toch wijst Stella, in gesprek met Motorsport-Total, vooral naar het koelsysteem van de gehele wagen als sleutel tot het succes.

Koeling MCL39

"Ik denk dat, vooral als het warm is, er nog een andere eigenschap is die heel goed werkt op onze auto, en dat is het koelsysteem", opent Stella die het bandemanagement van de MCL39 niet als enige voordeel ziet. In warme omstandigheden heeft de RB21 bijvoorbeeld last van een hoge mate van bandenslijtage, dat probleem heeft McLaren niet. "Als het warm is, zie je dat de carrosserie van onze auto relatief gesloten is. Dat komt doordat er veel werk is gestoken in het koelsysteem en de indeling van de auto", aldus Stella.

Concurrenten kiezen tijdens warme raceweekenden vaak voor extra koelingspakketten. Daarbij zijn regelmatig luchtinlaten of gleuven te zien die onderdelen op temperatuur moeten houden, maar dat gaat ten koste van rondetijd. Volgens Stella is dat bij McLaren in veel mindere mate het geval.

