Wat te verwachten van de aanstaande triple header in Imola, Monaco en Spanje

Komend weekend gaat de tweede fase van het seizoen 2025 van start in F1 met een triple header die begint in Imola met de Grand Prix van Emilia-Romagna. Daarna volgen de Grand Prix van Monaco en Spanje. Wat mogen we verwachten van de aanstaande Europese triple header?

Na zes races hebben we een kwart van het seizoen 2025 erop zitten. Er zijn nog achttien races te gaan, waarvan het merendeel tot eind september in Europa verreden zal worden. Oscar Piastri gaat met een voorsprong op Lando Norris beginnen aan de volgende zes races, met Max Verstappen en George Russell die hun kansen op het kampioenschap proberen levend te houden. McLaren heeft momenteel nog de beste auto van de grid, maar is dit na de aanstaande triple header nog het geval?

Grand Prix van Emilia-Romagna

Het begint allemaal komend weekend in Imola met de Grand Prix van Emilia-Romagna, een weekend waarin veel teams meestal hun eerste grote upgrades van het seizoen brengen omdat dit het eerste weekend is in Europa. Het zal voor Red Bull en Mercedes het eerste weekend zijn waarin er een mogelijkheid is om het bestaande gat met McLaren, dat er zeker op zondag overduidelijk is, goed te maken met upgrades.

Het circuit zelf heeft alleen een DRS-zone bij start-finish en verder niet, waardoor het op pure snelheid moet gebeuren op dit circuit. De eerste sector is erg snel, waarin veel topsnelheid belangrijk gaat zijn. In de tweede en derde sector zal het meer van hetzelfde zijn, maar zijn er in totaal wel drie bochten waar flink voor geremd moet worden en die balans dus goed moet zijn.

Grand Prix van Monaco

Vervolgens gaat de Formule 1 naar het historische circuit in Monaco, wat altijd een weekend op zich is. Het is alom bekend dat de zaterdag in Monaco de belangrijkste zaterdag van het seizoen 2025 is. Tot nu toe is gebleken dat Red Bull en Mercedes dichter in de buurt van McLaren zitten tijdens de kwalificatie dan tijdens de race, vooral vanwege de ijzersterke bandendegradatie van McLaren op zondag. McLaren is op zaterdag echter al een paar keer verslagen, waardoor er kansen zullen liggen voor Red Bull, Mercedes en wellicht Ferrari en Williams.

Monaco heeft in alle drie de sectoren wel een bocht waarbij de rembalans, iets waar Red Bull in Bahrein problemen mee had, erg belangrijk gaat zijn. Verder is het vooral een circuit waarbij hoge snelheid en balans in snelle bochten belangrijk gaat zijn. Aangezien er alleen een DRS-zone is op het rechte stuk, zal dat een stuk minder de doorslag gaan geven net zoals in Imola. Inhalen zal, op de eerste bocht en het einde van de wereldberoemde tunnel na, nagenoeg onmogelijk zijn. Dit jaar zal er echter verplicht twee keer gestopt moeten worden, wat in ieder geval meer strategie met zich mee gaat brengen tijdens de race. De zaterdag, topsnelheid en de strategie gaan in Monaco dus de doorslag geven.

Grand Prix van Spanje

Vervolgens wordt de triple header eind mei/begin juni afgesloten met de Grand Prix van Spanje in Barcelona. Het circuit heeft twee DRS-zones en veertien bochten. Het is een vrij technisch circuit waarin vrij weinig langzame bochten te vinden zijn, maar de snelheid in gemiddelde bochten en snelle bochten doorslaggevend gaat zijn samen met de snelheid in DRS-zones.

Het wordt een belangrijk weekend voor veel F1-teams omdat vanaf dit weekend de FIA de regels omtrent de voorvleugels aan gaat passen en ook meteen gaat testen om te voorkomen dat de voorvleugels te veel bewegen. Het is een ingreep die de FIA al een paar weken uitvoert bij de achtervleugel. Vooral McLaren en Mercedes zouden er volgens de analisten last van gaan hebben qua prestaties, waardoor dit samen met Imola een doorslaggevend weekend kan zijn voor Red Bull en Mercedes en hun kansen om tijd goed te maken op McLaren.

Conclusie

Daar waar de vorige triple header van een paar weken geleden in Japan, Bahrein en Saoedi-Arabië een belangrijke was, wordt dit een compleet andere en tevens veel belangrijkere triple header. Ten eerste zullen de temperaturen en omstandigheden anders zijn, waarbij ook de circuits niet te vergelijken zijn. Imola komt aardig in de buurt van Japan (weinig DRS-zones, veel snelle en technische bochten), terwijl Monaco vergeleken kan worden met Saoedi-Arabië. Spanje komt dan weer het dichts in de buurt van Bahrein qua lay-out van het circuit, maar alle drie de circuits zijn eigenlijk vrij uniek ten opzichte van de afgelopen triple header.

Daarnaast zullen de massale upgrades in Imola en Spanje met daarnaast de nieuwe reglementen die de FIA door gaat voeren vanaf het raceweekend in Barcelona rondom de voorvleugel nog een extra dimensie geven aan deze triple header. Er is een aanwezige kans dat de pikorde zoals we die nu kennen, met McLaren als snelste team, Mercedes, Red Bull en Ferrari daarachter met Williams als sterkste team in het middenveld, Haas, Alpine en Racing Bulls daar weer achter en Aston Martin en Sauber als de achterhoede, wel eens op de schop kan gaan.

