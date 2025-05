Max Verstappen en Mercedes worden sinds vorig jaar eigenlijk voortdurend met elkaar in verband gebracht, zeker omdat zowel George Russell als Andrea Kimi Antonelli geen langdurig contract hebben. Zou Verstappen de reden zijn dat vooral Russell nog geen nieuw contract heeft?

In de F1-podcast van The Race wordt de situatie bij Mercedes besproken. Zowel Russell als Antonelli hebben na 2025 geen contract meer bij Mercedes en er moeten dus beslissingen worden genomen door Wolff en zijn team. "Ik denk niet dat Toto de prestaties van George bagatelliseert. Er was die van de Chinese Grand Prix, geloof ik, waarin hij zei dat George dit seizoen een top drie coureur is, mogelijk top twee en misschien zelfs op weg om top één te worden. Ik denk dat de lof er is. Wat er niet is, is het contract. Ik denk dat de lof ook publiekelijk wordt uitgesproken. Hij [Russell] heeft alleen nog geen handtekening gezet onder een mooi contract voor de toekomst."

Mercedes heeft geen haast met contractverlenging Russell door Verstappen

Toch ziet ook The Race dat Wolff en Mercedes niet echt veel haast hebben met het verlengen van het contract van Russell. Dit komt volgens hun vooral door de situatie van Verstappen. "Dat is een veel interessantere kwestie, want George wil natuurlijk volgend jaar bij Mercedes blijven en zal dat volgend jaar waarschijnlijk ook blijven. Maar er lijkt geen haast te zijn bij Mercedes om hem vast te leggen en ook niet bij George om het contract af te dwingen. Hoeveel hiervan is Toto die afwacht hoe het afloopt met Max? Of hebben ze afgesproken om te wachten tot na Monaco of tot de zomervakantie, terwijl wij er steeds enthousiaster over worden? Dat weten we niet."

'Zou nalatig zijn van Mercedes om niet aan Verstappen te denken'

Toch denken ze bij The Race niet dat Wolff veel haast zal hebben met een contractverlenging van Russell, vooral vanwege de situatie van Verstappen bij Red Bull. "Het zou nalatig van Toto zijn om Russell vast te leggen en dan opeens, als we bij de zomerstop aankomen, zegt Verstappen: Weet je wat, ik heb er genoeg van, ik kan vertrekken. Ik sta niet in de top twee van het kampioenschap. Dan mis je de kans om de man te contracteren die op basis van pure capaciteiten de nummer één op de grid is."

