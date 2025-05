Lando Norris heeft volgens F1-legende Jacques Villeneuve nog altijd het voordeel qua snelheid ten opzichte van teamgenoot Oscar Piastri, maar hij gaat mentaal niet goed om met de druk vanuit het kampioenschap.

Momenteel is de strijd in volle gang om het kampioenschap. McLaren staat als team op de eerste plaats in het coureurskampioenschap, met een ruime voorsprong op Mercedes en Red Bull Racing. Daarbij staan ook de beide coureurs van het Britste team op de koppositie, met Oscar Piastri op een, Lando Norris op een tweede plek. Dat deze strijd nog niet is beslist, dat weet Villeneuve ook. Maar tóch moet Norris mentaal veranderen, aldus de Canadees.

Artikel gaat verder onder video

Norris is in zijn eigen hoofd gaan zitten

“Ik denk niet dat Oscar Piastri in het hoofd van Lando Norris is gaan zitten, ik denk dat Lando in zijn eigen hoofd is gaan zitten”, zegt Villeneuve tegenover Vision4Sport. “Lando zat eerder in een underdog rol; hij hoefde niet te winnen en niet om het kampioenschap te vechten. Dat was makkelijk, er was geen druk. Maar die druk is nu opgebouwd. Dit jaar heeft hij de hele winter gedacht: Oké, dit is mijn grote kans. Het is nu of nooit.”

Brit bezwijkt onder de druk

Volgens Villeneuve begon Norris met een zwaar gevoel aan het seizoen en gaat hij slecht om met die druk: “Hij is nog steeds supersnel, maar dan komt er zo’n foutje dat hem veel kost in het kampioenschap. Over het algemeen is hij sneller dan Piastri, maar de punten zijn er niet door te veel kleine foutjes. Met zo’n sterk veld verlies je dan meerdere plekken en dus veel punten.”

Gerelateerd