In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere hoopvolle woorden van Red Bull-topman Helmut Marko, over de updates van Racing Bull Racing in Imola. Verder heeft Damon Hill Max Verstappen geadviseerd om er een jaartje tussenuit te knijpen, heeft Sebastian Vettel dé ideale kandidaat voor het Formule 1-team van Cadillac aangewezen en is bekend geworden dat Mercedes-teambaas Toto Wolff er het aankomende raceweekend in Imola niet bij kan zijn. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Artikel gaat verder onder video

Marko biedt hoop aan Red Bull-fans en spreekt over aanstaande upgrades

Helmut Marko heeft bekendgemaakt dat Red Bull Racing met nieuwe upgrades naar de Grand Prix van Emilia Romagna zal reizen. Het is een welkome boodschap voor het team, dat hoopt de RB21 een zetje in de rug te geven en dichter bij de concurrentie te komen. Toch benadrukt hij echter ook dat alleen nieuwe onderdelen niet voldoende zal zijn om de kloof met McLaren te dichten. Paul Monaghan, hoofd-engineer bij Red Bull, waarschuwde eerder dat de updates geen 'magie' zijn en dat het om zorgvuldig ingenieurswerk draait. Meer lezen over de hoopgevende woorden van Marko? Klik hier.

Villeneuve: 'Verstappen krijgt eerder een penalty dan ideale schoonzoon Piastri'

Oscar Piastri gaat momenteel fier aan de leiding van het wereldkampioenschap en daarvoor heeft hij al een paar keer moeten afrekenen met Max Verstappen. Jacques Villeneuve denkt dat de Australiër onbewust mildere straffen krijgt dan zijn Nederlandse concurrent door zijn imago als 'de ideale schoonzoon'. "Piastri is geliefd. Hij is op dit moment als de ideale schoonzoon. Als er iets gebeurt, zal hij niet zo gemakkelijk een penalty krijgen als bijvoorbeeld Max Verstappen. Dat helpt ook enorm in het gevecht om de wereldtitel", zo stelt hij bij Vision4Sport. Meer lezen over de opmerkelijke uitspraken van Villeneuve? Klik hier.

Hill adviseert Verstappen sabbatical te nemen in 2026: "Hij is jong genoeg"

Max Verstappen zijn toekomt in de Formule 1 is een veelbesproken onderwerp. Verschillende opties zijn realistisch, al is het volgens Damon Hill ook een goede optie om een sabbatical te overwegen. De voormalig wereldkampioen denkt dat de Nederlander zo kan zien welke teams het sterkst uit de reglementswijzigingen komen. Hill bespreekt Verstappen zijn situatie in de Chequered Flag-podcast en denkt dat een sabbatical geen verkeerde optie is: "Red Bull vecht om Max te behouden. Er is een clausule in het contract, het is duidelijk uitgelegd dat er een prestatieclausule is en als ze daar niet aan voldoen – laten we eerlijk zijn, hij levert nooit minder dan 100% – dan is hij vrij om te gaan waar hij wil." Meer lezen over de suggestie van Hill? Klik hier.

Vettel ziet in Schumacher een geschikte kandidaat voor Formule 1-team Cadillac

Als het aan Sebastian Vettel ligt, is het duidelijk: Mick Schumacher is de meest geschikte kandidaat voor het Formule 1-team van Cadillac, dat volgend jaar haar toetrede maakt in de sport. "Ik hoop nog steeds dat hij nog een kans krijgt in de Formule 1", klinkt het bij Sport.de. "Hij is nu veel volwassener. En hij doet het erg goed bij Alpine in het World Endurance Championship. Het zou mooi zijn als hij een tweede kans krijgt in een Cadillac", aldus Vettel. Meer lezen over de verwachtingen van de viervoudig wereldkampioen? Klik hier.

Mercedes moet het in Imola zien te redden zonder teambaas Toto Wolff

Het Formule 1-team van Mercedes moet het dit weekend in Imola zien te redden zonder de aanwezigheid van teambaas Toto Wolff. De Oostenrijker moet het raceweekend vanwege een heugelijke reden aan zich voorbij laten gaan. Het opperhoofd van de Zilverpijlen is na de Grand Prix van Miami achtergebleven in de Verenigde Staten, om aankomend weekend de diploma-uitreiking bij te kunnen wonen van zijn zoon Benedict, één van zijn kinderen uit een eerder huwelijk. Wolff miste dit jaar eerder al de Grand Prix van Japan, en liet eind vorig jaar het raceweekend in Brazilië aan zich voorbij gaan. Meer lezen over het ontbreken van Wolff in Imola? Klik hier.

Gerelateerd