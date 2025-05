Max Verstappen zijn toekomt in de Formule 1 is een veelbesproken onderwerp. Verschillende opties zijn realistisch, al is het volgens Damon Hill ook een goede optie om een sabbatical te overwegen. De voormalig wereldkampioen denkt dat de Nederlander zo kan zien welke teams het sterkst uit de reglementswijzigingen komen.

De toekomst van de Limburger is een veelbesproken zaak binnen de Formule 1, zeker met het oog op de prestatieclausule in zijn contract waarmee hij mogelijk al voor 2028 kan vertrekken. Op dit moment richt de regerend wereldkampioen zich vooral op dit seizoen, waarin Red Bull achter McLaren aan het hobbelen is. Verstappen zou volgens de geruchten het team uit Milton Keynes in de top drie van het constructeursklassement moeten zien te houden om zijn diensten te blijven verlenen. Ondertussen zouden teams als Mercedes en Aston Martin interesse in hem tonen.

Artikel gaat verder onder video

Clausule

Hill bespreekt Verstappen zijn situatie in de Chequered Flag-podcast en denkt dat een sabbatical geen verkeerde optie is: "Red Bull vecht om Max te behouden. Er is een clausule in het contract, het is duidelijk uitgelegd dat er een prestatieclausule is en als ze daar niet aan voldoen – laten we eerlijk zijn, hij levert nooit minder dan 100% – dan is hij vrij om te gaan waar hij wil." Hill voegt toe dat de viervoudig wereldkampioen de luxe heeft om een pauze te nemen en daarna te kiezen wat hij wil doen. "Als Red Bull hem er niet van heeft kunnen overtuigen dat zij de middelen hebben om het prestatieniveau dat hij gewend is op peil te houden, waarom zou hij dan racen voor een team dat niet competitief is? Dat hoeft hij helemaal niet te doen. Hij is jong genoeg."

Sabbatical

Volgens de analist zou de Red Bull-coureur bij zijn huidige team kunnen vertrekken als het team niet competitief blijft. Hij denkt dat Verstappen jong genoeg is om een jaar vrij te nemen zonder dat het zijn carrière schaadt. "Hij kan volgend jaar achterover leunen en kijken wat de toekomst de komende tien jaar zal brengen en welk team dan ook zal het geld hebben om Max binnen te halen", zo besluit Hill. De vraag is wat de Nederlander in 2026 gaat doen: bij Red Bull blijven, naar een ander team overstappen of een jaartje pauze nemen.

Gerelateerd