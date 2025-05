Helmut Marko heeft bekendgemaakt dat Red Bull Racing met nieuwe upgrades naar de Grand Prix van Emilia Romagna zal reizen. Het is een welkome boodschap voor het team, dat hoopt de RB21 een zetje in de rug te geven en dichter bij de concurrentie te komen.

Het seizoen verloopt tot dusver allemaal een stuk moeizamer voor Red Bull dan we de afgelopen jaren gewend zijn geraakt. Hoewel Max Verstappen in Miami nog wel de pole wist te pakken, blijft de RB21 in racesnelheid achter bij McLaren. Het probleem speelt eigenlijk al sinds halverwege 2024 en de gehoopte stap voorwaarts is tot dusver uitgebleven. De Nederlander wist in Miami enkele ronden de McLarens achter zich te houden, maar viel uiteindelijk terug naar P4.

Nieuwe onderdelen

Marko geeft in gesprek met OE24 aan dat men in Imola met nieuwe onderdelen hoopt de auto een stapje dichterbij de concurrentie te brengen. "Dat we nieuwe onderdelen krijgen", zegt hij op de vraag waarom het allemaal beter voor Red Bull zal gaan vanaf de race in Italië. Toch benadrukt hij dat alleen nieuwe onderdelen niet voldoende zijn om de kloof te dichten. Paul Monaghan, hoofd-engineer bij Red Bull, waarschuwde eerder dat de updates geen 'magie' zijn en dat het om zorgvuldig ingenieurswerk draait.

McLaren

De complexiteit van de McLaren ziet Marko als een grote uitdaging. "Ze hebben een ongelooflijke auto die waanzinnig sterk is. Max's pole position [in Miami] — we moeten eerlijk zijn — kwam alleen tot stand omdat beide McLarens en [Kimi] Antonelli in de Mercedes fouten maakten bij de laatste run", zo zegt de voormalig coureur. De Oostenrijker is teleurgesteld over de grote achterstand op McLaren, maar ziet wel dat de Limburger er met zijn talent alles aan doet om het gat te verkleinen. De race in Imola moet in ieder geval een belangrijke eerste stap bieden om het gat te dichten.

