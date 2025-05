Oscar Piastri gaat momenteel fier aan de leiding van het wereldkampioenschap en daarvoor heeft hij al een paar keer moeten afrekenen met Max Verstappen. Jacques Villeneuve denkt dat de Australiër onbewust mildere straffen krijgt dan zijn Nederlandse concurrent door zijn imago als 'de ideale schoonzoon'.

Het is tot nu toe een seizoen om van te dromen voor de nog altijd pas 24-jarige Piastri. De Aussie gold natuurlijk al in zijn jeugdjaren als een gigantisch talent en nadat hij de rug toekeerde richting Alpine en koos voor McLaren, beleeft hij nu zijn regelrechte doorbraak. Hij heeft in de papayagekleurde bolide te afgelopen jaren ervaring op mogen doen op het hoogste toneel en lijkt nu op het punt gekomen te zijn om te kunnen vechten voor een wereldkampioenschap. Inmiddels prijkt zijn naam bovenaan in het wereldkampioenschap.

Ideale schoonzoon

Voorlopig staan alle seinen op groen voor een gooi naar een eerste wereldtitel door de McLaren-coureur. Ook in het kamertje van de wedstrijdleiding zou Piastri een voordeel hebben ten opzichte van een Verstappen wanneer het op cruciale beslissingen aan moet komen. "Piastri is geliefd. Hij is op dit moment als de ideale schoonzoon. Als er iets gebeurt, zal hij niet zo gemakkelijk een penalty krijgen als bijvoorbeeld Max Verstappen. Dat helpt ook enorm in het gevecht om de wereldtitel", zo stelt hij bij Vision4Sport.

Juiste kant voor Piastri

De Canadees illustreert die toch best wel pittige uitspraak met een voorbeeld: "Het doet me denken aan toen we Lewis Hamilton en Nico Rosberg in gevecht hadden voor de wereldtitel. Als ze dezelfde actie uitvoerden, kreeg Nico een penalty. Als Lewis dan één race later precies hetzelfde zou doen, kreeg hij geen penalty. Er is een kleine onbalans, dat is menselijk. Piastri zit toevallig aan de juiste kant van die onbalans."

