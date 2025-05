Het Formule 1-team van Mercedes moet het dit weekend in Imola zien te redden zonder de aanwezigheid van teambaas Toto Wolff. De Oostenrijker moet het raceweekend vanwege een heugelijke reden aan zich voorbij laten gaan.

Mercedes-teambaas Toto Wolff is er dit weekend niet bij in Imola. Het opperhoofd van de Zilverpijlen is na de Grand Prix van Miami achtergebleven in de Verenigde Staten, om aankomend weekend de diploma-uitreiking bij te kunnen wonen van zijn zoon Benedict, één van zijn kinderen uit een eerder huwelijk. Wolff miste dit jaar eerder al de Grand Prix van Japan, en liet eind vorig jaar het raceweekend in Brazilië aan zich voorbij gaan. Chief communications Bradley Lord zal in Imola het publieke gezicht zijn voor de Duitse grootmacht.

Goede start voor Mercedes

Wolff blikte eerder al wel vooruit op het aanstaande raceweekend: "Op basis van de eerste zes races, kunnen we de volgende conclusie trekken: we hebben progressie geboekt ten opzichte van vorig jaar. De W16 is beter in balans dan zijn voorganger. Met vier podiums in die zes races, hebben we een aantal solide resultaten geboekt. Maar als we willen vechten voor overwinningen, is er werk aan de winkel.

Europese deel van het seizoen

Hij vervolgde: "Onze focus ligt op het zetten van die laatste stap, nu we aan het Europese deel van het seizoen beginnen. Het team heeft daar ontzettend hard aan gewerkt, en de komende races brengen we meerdere updates naar het circuit. De Formule 1 is echter een relatief spel, en we weten dat onze concurrentie ook stappen zet. Het wordt interessant om te zien hoe dat zich ontvouwt op het circuit."

