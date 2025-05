In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere het vermeende nieuws dat de positie van Christian Horner als teambaas binnen Red Bull Racing op losse schroeven zou staan. Verder heeft Olav Mol een trucje met de remmen van de auto's van McLaren gezien, lijken er maar liefst drie teams geïnteresseerd in de handtekening van Sergio Pérez voor het seizoen van 2026, heeft Carlos Sainz senior interesse in de rol van FIA-president en heeft Kevin Magnussen een aantal pikante uitspraken over zijn tijd bij McLaren gedaan. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

'Druk op Red Bull-teambaas Horner neemt toe, Oakes in beeld als opvolger'

Het geduld van de Thaise meerderheidsaandeelhouders van Red Bull Racing begint op te raken, en daarvoor lijkt Christian Horner het veld te moeten ruimen. Het Italiaanse Autosprint wijst naar de updates in Imola als evaluatiemoment. Mocht Red Bull er niet in slagen het tij te keren, dan lijkt de onlangs vertrokken Alpine-teambaas Oliver Oakes de beste papieren te hebben om Horner bij Red Bull op te volgen. "Het Thaise blok is verantwoordelijk voor het redden van Horner aan het begin van 2025. Die steun lijkt nu echter te verdampen. Mocht Horner Red Bull daadwerkelijk verlaten, dan blijft Helmut Marko aan. Die is immers verbonden aan het Oostenrijkse gedeelte van Red Bull," zo schrijft FormulaPassion Meer lezen over de onzekerheid rondom Horner? Klik hier.

Olav Mol onthult trucje McLaren bij de remmen: "Dan blijven je banden ook koeler"

Olav Mol heeft in de podcast 'F1 aan Tafel' van Grand Prix Radio een opvallende onthulling gedaan over McLaren. De Nederlander ging in op een trucje dat het team een voorsprong zou geven als het gaat om het managen van de banden. Dit deed hij na een spectaculair weekend in Miami, waarin het team uit Woking indruk maakte met P1 en P2. De truc zou zijn verzonnen door Rob Marshall, voormalig engineer van Red Bull, en gaat over de ventilatie van de remtrommels. Dit zou ervoor zorgen dat de banden minder snel oververhit raken, iets wat tijdens een race erg belangrijk is. Meer lezen over het vermeende trucje? Klik hier.

'Carlos Sainz Sr. overweegt kandidatuur: uitdager Ben Sulayem gevonden?'

Carlos Sainz Sr. zou serieus overwegen om zich kandidaat te stellen voor het presidentschap van de FIA, zo weet Motorsport.com te melden. De voormalig wereldkampioen rally en meervoudig Dakar-winnaar is benaderd door invloedrijke mensen binnen de autosport om het op te nemen tegen de huidige president: Mohammed Ben Sulayem. De volgende verkiezingen voor het voorzitterschap, die aan het einde van dit jaar gehouden worden, zouden de kans kunnen zijn voor verandering binnen de FIA. Naast de Spanjaard zouden er nog meer kandidaten op komst zijn. Meer lezen over de vermeende nieuwe FIA-president? Klik hier.

'Meerdere teams hebben interesse in Pérez voor Formule 1-seizoen 2026'

Magnussen onthult "bizarre en respectloze eisen" in zijn periode bij McLaren

Sergio Perez is een gewilde coureur voor het seizoen van 2026, zo meldt het doorgaans goed ingevoerde. Meerdere teams, waaronder Cadillac, hebben interesse in de Mexicaanse coureur, die eind 2024 bij Red Bull vertrok. De strijd om zijn handtekening is in volle gang, met minstens twee andere teams ook in de race. Cadillac, dat vanaf 2026 als elfde team op de Formule 1-grid verschijnt, heeft haar interesse in Perez inmiddels bevestigd, maar heeft nog geen definitieve keuze gemaakt.

In een openhartig interview met Motor Sport Magazine blikt Kevin Magnussen terug op zijn periode bij McLaren. De Deense coureur vertelt over de "bizar hoge en belachelijke" verwachtingen die het team van hem had, en erkent dat hij destijds misschien wat naïef was. "Ik weet nog dat er tegen mij werd gezegd: 'Lewis was de afgelopen drie jaar gemiddeld 0.15 seconde sneller dan Jenson in de kwalificatie. Als je je zitje volgend jaar wil houden, moet je Jenson met die marge verslaan.' Ik accepteerde het, maar nu ik terugkijk, was het oneerlijk. Lewis en Jenson waren allebei wereldkampioenen met veel meer ervaring", klinkt het onder andere. Meer lezen? Klik hier.

