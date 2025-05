Carlos Sainz Sr. zou serieus overwegen om zich kandidaat te stellen voor het presidentschap van de FIA, zo weet Motorsport.com te melden. De voormalig wereldkampioen rally en meervoudig Dakar-winnaar is benaderd door invloedrijke mensen binnen de autosport om het op te nemen tegen de huidige president: Mohammed Ben Sulayem.

De 63-jarige Sainz, vader van F1-coureur Carlos Sainz, zou een "positief en constructief programma" aan willen bieden als alternatief voor de huidige FIA-leider. Sinds de Emirati eind 2021 aan de macht kwam, is het binnen de FIA alleen maar onrustiger geworden. Meerdere hoge functionarissen hebben hun functie neergelegd, waaronder vicevoorzitter Robert Reid. Hij sprak van een "fundamentele ineenstorting van de bestuursnormen".

Ben Sulayem onder vuur

Naast de strubbelingen binnen de FIA, heeft de president ook te maken met kritiek vanuit de coureurs en andere mensen die betrokken zijn bij de autosport. Zo waren er de rallyrijders die protest aantekenden tegen zijn verbod op vloeken en hebben Formule 1-coureurs in een open brief hun onvrede geuit over hoe ze behandeld worden. De voorzitter van de FIA kwam er eerder nog vanaf door niet schuldig bevonden te worden aan mogelijke inmenging in de uitslag van races, maar zijn leiderschap wordt nog steeds onder een vergrootglas gelegd.

Volgende verkiezingen FIA

De volgende verkiezingen voor het voorzitterschap, die aan het einde van dit jaar gehouden worden, zouden de kans kunnen zijn voor verandering binnen de FIA. Naast de Spanjaard zouden er nog meer kandidaten op komst zijn. Geruchten over een kandidatuur van Susie Wolff werden eerder al ontkracht, maar de vraag is wie zich nog meer in de strijd gaat mengen. De ontwikkelingen rondom het presidentschap van de FIA zullen in de gaten gehouden worden, want het heeft impact op de hele autosport.