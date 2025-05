Sergio Perez is een gewilde coureur voor het seizoen van 2026, zo meldt het doorgaans goed ingevoerde Autosport. Meerdere teams, waaronder Cadillac, hebben interesse in de Mexicaanse coureur, die eind 2024 bij Red Bull vertrok. De strijd om zijn handtekening is in volle gang, met minstens twee andere teams ook in de race. Cadillac, dat vanaf 2026 als elfde team op de Formule 1-grid verschijnt, heeft haar interesse in Perez inmiddels bevestigd, maar heeft nog geen definitieve keuze gemaakt.

De voormalig teammaat van Max Verstappen vertrok eind 2024 bij Red Bull met een derde plaats in het constructeurskampioenschap. Ondanks een zeer teleurstellend seizoen in 2024, heeft de zesvoudig Grand Prix-winnaar zijn aantrekkingskracht niet verloren. De performance van zijn opvolgers bij Red Bull, Liam Lawson en Yuki Tsunoda, hebben wellicht ook bijgedragen aan de hernieuwde interesse in de Mexicaan.

Cadillac favoriet

Cadillac lijkt vooralsnog de favoriet om de ervaren coureur binnen te halen. Mario Andretti, die als adviseur aan het team verbonden is, bevestigde eerder dit jaar al dat Perez een van de opties is. Het team, dat samenwerkt met General Motors, heeft echter nog geen coureurs getekend en kijkt ook naar andere kandidaten.

Geen haast

Teambaas Graeme Lowdon heeft echter nog geen definitieve uitspraken gedaan over de toekomst van de Mexicaanse coureur. "Gelukkig voor ons zijn er veel goede coureurs beschikbaar", zei hij eerder dit jaar. "We moeten met een aantal potentiële kandidaten praten. Er zijn gemakkelijk een half dozijn, zo niet meer, kandidaten die uitstekende referenties hebben om in de Formule 1 te zijn of terug te keren." Lowdon liet optekenen dat er geen haast is om een beslissing te nemen, gezien de timing van hun toetreding tot de Formule 1.

Terugkeer in 2026?

Of Perez daadwerkelijk zijn comeback gaat maken in de Formule 1, is dus nog even de vraag. De interesse van meerdere teams, doet echter vermoeden dat een terugkeer van de Mexicaan in 2026 niet ondenkbaar is. De komende maanden zal duidelijk worden welk team uiteindelijk met de ervaren rijder in zee gaat.