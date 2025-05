Olav Mol heeft in de podcast 'F1 aan Tafel' van Grand Prix Radio een opvallende onthulling gedaan over McLaren. De Nederlander ging in op een trucje dat het team een voorsprong zou geven als het gaat om het managen van de banden. Dit deed hij na een spectaculair weekend in Miami, waarin het team uit Woking indruk maakte met P1 en P2.

De truc zou zijn verzonnen door Rob Marshall, voormalig engineer van Red Bull, en gaat over de ventilatie van de remtrommels. De race in Miami was een spannende, maar vooral ook een enerverende. De gevechten tussen Max Verstappen en de coureurs van het Britse team waren het meest in het oog springend. McLaren bleek goed om te kunnen gaan met de extra zachte banden die Pirelli mee had genomen, iets wat essentieel bleek voor het behoud van hun snelheid tijdens de race. Red Bull Racing vermoedt dat McLaren een trucje gebruikt en heeft al warmtecamera's ingezet om dit te onderzoeken. Tot nu toe is de auto van de papaja's echter steeds goedgekeurd.

McLaren gebruikt trucje tijdens raceweekenden?

Mol weet een tipje van de sluier op te lichten over het mogelijke trucje van McLaren. "Ze hebben iets op hun voorremmen waardoor het geheel koeler blijft," aldus Mol. Dit zou ervoor zorgen dat de banden minder snel oververhit raken, iets wat tijdens een race erg belangrijk is. "Als je minder warmte hebt in de remmen, blijven je banden ook koeler," voegt hij toe. Volgens Auto Motor und Sport zou het geheim zitten in de lucht die door de remtrommels stroomt. Hier zou Marshall al een tijdje aan werken.

Mol ziet trucje McLaren niet zomaar gekopieerd worden

Toch lijkt het, ook al is Red Bull nog steeds op zoek naar bewijs, een trucje van McLaren dat niet zomaar gekopieerd kan worden. "Je kunt dat niet zomaar kopiëren, want het heeft ook met alle luchtstromen aan de binnenkant van de velg te maken," aldus Mol. Totdat de concurrentie dit wel voor elkaar krijgt, lijkt McLaren dus een stap voor te zijn op het gebied van bandenmanagement.