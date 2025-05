In een openhartig interview met Motor Sport Magazine blikt Kevin Magnussen terug op zijn periode bij McLaren. De Deense coureur vertelt over de "bizar hoge en belachelijke" verwachtingen die het team van hem had, en erkent dat hij destijds misschien wat naïef was.

Magnussen maakte in 2014 zijn debuut in de Formule 1 bij McLaren en werd al snel geconfronteerd met de druk die komt kijken bij het racen voor een topteam. De verwachtingen waren hooggespannen, maar de resultaten bleven uit. Volgens Magnussen was er een wereld van verschil tussen wat McLaren van hem verwachtte, en wat hij op dat punt in zijn carrière kon waarmaken. Hij moest tippen aan de performance van Lewis Hamilton in vergelijking met Jenson Button, die op dat punt allebei al wereldkampioenen waren.

"Ik weet nog dat er tegen mij werd gezegd: 'Lewis was de afgelopen drie jaar gemiddeld 0.15 seconde sneller dan Jenson in de kwalificatie. Als je je zitje volgend jaar wil houden, moet je Jenson met die marge verslaan.' Ik accepteerde het, maar nu ik terugkijk, was het oneerlijk. Lewis en Jenson waren allebei wereldkampioenen met veel meer ervaring. Er werd tegen mij gezegd dat als ik in mijn rookie-seizoen niet net zo goed was als Lewis in zijn vierde, vijfde en zesde seizoen, ik eruit zou vliegen. Dat was bizar, en ook respectloos richting Jenson.

'Belachelijke verwachtingen'

Hij vervolgt: "Nu zou ik voor mezelf zijn opgekomen, maar ik was naïef. In mijn verdediging: ik was een groentje in de Formule 1. Die oneerlijke druk qua verwachtingen legde onnodige druk op mij, en ik begon fouten te maken. Het was een belachelijke reeks verwachtingen voor een 21-jarige rookie. Ik had het talent en de snelheid, maar ik had mentale en emotionele support nodig. Het senior management van McLaren bood het tegenovergestelde.

Veel geleerd

Ondanks die lastige periode is Magnussen dankbaar voor de lessen die hij heeft geleerd: "Ik heb veel geleerd van mijn tijd bij McLaren, vooral over de verwachtingen die worden gesteld in de Formule 1", klinkt het. De ervaring heeft hem sterker gemaakt en realistischer leren kijken naar zijn carrière: "Het was een harde leerschool, maar ik ben er sterker uitgekomen", besluit Magnussen.