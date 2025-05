In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag bleken de Sprint en kwalificatie voor de Grand Prix van Miami voor veel chaos, spanning en sensatie te zorgen. Daar waar Max Verstappen nog puntloos bleef tijdens de Sprint door een fout van Red Bull in de pits, veroverde hij de sessie daarna vervolgens pole position. Verder zou Red Bull een foefje hebben gezien bij McLaren en legde de FIA uit waarom Verstappen tijdens de sprintkwalificatie op vrijdag geen straf kreeg voor het ophouden van Lance Stroll. Dit is de GPFans Recap van 3 mei.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen pakt pole in Miami en verslaat auto's McLaren nipt

Max Verstappen heeft teruggeslagen na een teleurstellende Sprint in Miami. Tijdens de kwalificatie zette hij een magistrale ronde neer van 1:26.204. Hiermee bleek hij uiteindelijk sneller dan Lando Norris en Kimi Antonelli. Verstappen start de F1 Grand Prix van Miami zodoende vanaf pole position. Lewis Hamilton werd teleurstellend in Q2 al uitgeschakeld. Meer lezen over de kwalificatie in Miami? Klik hier!

Norris zegeviert in door chaos geteisterde Sprint in Miami, drama voor Verstappen

De F1 Sprint in Miami werd een chaotische spektakelstuk vanwege de regenval voorafgaand aan de race. Kimi Antonelli begon vanaf pole, maar de ingekorte wedstrijd werd uiteindelijk gewonnen door Lando Norris. Oscar Piastri en Lewis Hamilton maakten de top drie compleet. Voor Max Verstappen liep de sprintrace in Florida uit op een teleurstelling. Hij scoorde geen punten. Meer lezen over wat er tijdens de Sprint allemaal gebeurde? Klik hier!

Verstappen krijgt door fout Red Bull tien seconden straf tijdens Sprint in Miami

Max Verstappen heeft tijdens de Sprint voor de F1 Grand Prix van Miami een tijdstraf van tien seconden gekregen door een fout van Red Bull Racing tijdens de pitstop die nodig was wegens de overgang van nat naar droog. Meer lezen over wat er bij Verstappen gebeurde in de pits en wat voor straf hij kreeg? Klik hier!

'Red Bull ziet op camerabeelden 'foefje' McLaren': "Onmogelijk"

Red Bull Racing is ervan overtuigd dat McLaren iets bijzonders doet om de bandentemperatuur omlaag te brengen. Volgens Auto Motor und Sport heeft het Oostenrijkse team vooral de achterbanden van de MCL39 tijdens pitstops nauwlettend gevolgd met behulp van warmtecamera’s en daarop zou het voordeel zijn gezien. Meer lezen over wat Red Bull zou hebben gezien bij McLaren? Klik hier!

Stewards verklaren waarom Verstappen onbestraft bleef na sprintkwalificatie Miami

Max Verstappen werd naar de stewards gefloten na de sprintkwalificatie voor de F1 Grand Prix van Miami. Hij kreeg echter geen straf opgelegd en dus mag de coureur van Red Bull Racing de verkorte race gewoon aanvangen vanaf de vierde positie. De FIA is met een verklaring gekomen over het besluit rondom Verstappen. Meer lezen over de uitleg van de stewards van de FIA? Klik hier!

Gerelateerd