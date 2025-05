Max Verstappen werd naar de stewards gefloten na de sprintkwalificatie voor de F1 Grand Prix van Miami. Hij kreeg echter geen straf opgelegd en dus mag de coureur van Red Bull Racing de verkorte race gewoon aanvangen vanaf de vierde positie. De FIA is met een verklaring gekomen over het besluit rondom Verstappen.

Kimi Antonelli verbaasde iedereen door de pole position te pakken voor de Sprint. Hij was sneller dan de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris op het Miami International Autodrome. Ook Verstappen en de andere Mercedes van George Russell konden niks doen tegen de piepjonge Italiaan. Er was na de sprintkwalificatie onzekerheid over de vierde positie van Verstappen. Hij werd namelijk onderzocht voor het mogelijk overschrijden van artikel 33.4 van het sportief reglement evenals de officiële notities van wedstrijdleider Rui Marques, oftewel het overschrijden van de deltatijd. Een straf kreeg de Limburger echter niet.

Reprimande voor Red Bull

Alle deelnemers in de Formule 1 hebben tijdens sessies de opdracht van de wedstrijdleider om niet een bepaalde rondetijd te overschrijden - in het geval van Miami is dat een 1:45.000. Dat is om te voorkomen dat coureurs te langzaam gaan en gevaarlijke situaties creëren. Verstappen werd voor dit vergrijp onderzocht, maar alleen Red Bull als team kreeg een reprimande. "Auto nummer 1 [Verstappen] zat ongeveer 6 seconden boven de tijd tussen safety car-lijnen 1 en 2 voor één ronde in SQ2, maar voldeed wel aan de regels in andere ronden. De telemetrie laat zien dat de coureur met een constante snelheid deze ronde reed zonder andere auto's om hem heen, alsof hij de delta ongeveer 6 seconden van de relevante tijd aan het managen was", leest het statement van de stewards.

Verkeerde programmering

Een afgevaardigde van Red Bull heeft tijdens het bezoekje aan de stewards uitgelegd dat de deltatijd verkeerd was geprogrammeerd en dat deze 6 seconden afweek. Daarom zat Verstappen constant 6 seconden naast de deltatijd. De Oostenrijkse formatie identificeerde het probleem aan het eind van de ronde waar Verstappen voor werd onderzocht, en kreeg daarna de instructie om rekening te houden met die fout van 6 seconden voor de rest van de sprintkwalificatie. De telemetrie heeft laten zien dat Verstappen zich hieraan hield.

Waarom werd Verstappen niet bestraft, ondanks dat hij zo ver naast de deltatijd zat? De verklaring van de stewards vervolgt: "We erkennen dat, ondanks dat er een overtreding van het reglement was, [Verstappen] niet 'onnodig langzaam' reed, gebaseerd op de informatie die hij in de auto tot zijn beschikking had. Daar komt bij dat hij geen andere auto's ophield of gevaarlijke situaties creëren. Echter, we leggen het team wel een reprimande op, omdat ze verantwoordelijk zijn voor het laten zien van de correcte informatie in de auto."

De FIA heeft gewaarschuwd dat hetzelfde vergrijp zwaardere consequenties zal hebben, als er geen geval is van force majeure, zoals dat wel was bij Verstappen.

