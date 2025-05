Max Verstappen hoeft tijdens de Sprint voor de F1 Grand Prix van Miami geen steun te verwachten van Yuki Tsunoda. Zijn teamgenoot kwam niet verder dan de achttiende plek in de sprintkwalificatie. Tsunoda is niet te spreken over de concurrentie die hem in de weg zat, evenals over de communicatie van Red Bull Racing met betrekking tot de drukte op de baan.

Kimi Antonelli was de grote verrassing van de sprintkwalificatie. Hij pakte zijn eerste pole position met een 1:26.482 op het Miami International Autodrome. De piepjonge Italiaan versloeg de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris evenasl de Red Bull van Max Verstappen. De andere wagen van de Oostenrijkse formatie werd al in SQ1 geëlimineerd. Tsunoda klokte de achttiende tijd, omdat verkeer een groot probleem was in de eerste fase van de sprintkwalificatie. Een gaatje in schone lucht vinden, leek een haast onmogelijke taak, en Tsunoda was een van de slachtoffers. Jack Doohan en Lance Stroll klaagden eveneens over het rijgedrag van hun collega's.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Tsunoda kan nog niet pushen met RB21: "Reageert hij heel anders dan ik gewend ben"

Tsunoda boos op auto's bij pit exit en communicatie Red Bull

"Een of andere intelligente auto kwam gewoon uit de pits en ik moest mijn ronde afhaken", begon Tsunoda tegenover de aanwezige media. "Een boel auto's hebben me mijn ronde gekost. En die eerste ronde... Ja, meer dan dat kon ik niet eerlijk gezegd. Ik blokkeerde een wiel in de laatste bocht, maar de ronde was toch al verpest vanaf de eerste bocht vanwege de auto bij pit exit. Ik heb dus eigenlijk geen echte ronde kunnen doen, dus dat was het."

Gevraagd naar of hij wist dat het kantje boord ging zijn qua tijd voor een tweede run, antwoordde de Japanner: "Ja, dat realiseerde ik me, maar... wat wil je dat ik doe met een auto voor mijn neus? De communicatie was ook behoorlijk slecht, waardoor ik niet normaal de kwalificatie kon doen." Hij zal dus vanaf P18 moeten komen. "Ik ga uiteraard mijn best doen, er kan van alles gebeuren op dit circuit."

Gerelateerd