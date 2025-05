Yuki Tsunoda bereidt zich in Miami voor op zijn vierde race voor Red Bull Racing. De Japanner legt tijdens de persconferentie uit dat hij nog altijd het juiste gevoel met de wagen mist. Wel heeft Tsunoda een TPC-test (Testing of Previous Cars) afgewerkt met de RB19, maar het Britse weer op Silverstone gooide roet in het eten.

Van Tsunoda wordt verwacht wat Liam Lawson en Sergio Pérez niet meer konden: in de buurt blijven van teamgenoot Max Verstappen. Tijdens zijn debuutweekend in Japan kwam Tsunoda niet verder dan P12, maar in Bahrein pakte hij met de negende plek zijn eerste twee punten. In Saoedi-Arabië viel hij echter al in de eerste ronde uit na een crash met voormalig teamgenoot Pierre Gasly, wat resulteerde in een DNF.

Tsunoda moet vertrouwen opbouwen

Tsunoda worstelt nog met de RB21 en wijst op het grootste probleem: "De Red Bull heeft een smaller werkvenster waarin hij goed presteert. Toen ik in deze auto stapte, was het de eerste Formule 1-wagen sinds mijn debuut die ik echt moest leren begrijpen. Ik weet hoe ik eerdere auto's moet afstellen en waar de limieten liggen," legt hij uit. De juiste afstelling vinden blijft echter lastig: "Nu probeer ik een set-up die niet het gevoel weerspiegelt dat ik bij de auto heb. Dat komt met ervaring; je moet de moeilijkheden van de auto accepteren."

Testdag viel in het water

De TPC-test viel daarnaast letterlijk in het water: "Ik heb typisch Brits weer meegemaakt: het begon vochtig en we hadden geen regenbanden, dus moesten we behoorlijk lang wachten tot het droog was. Daarna kregen we een technisch probleem, dus we hebben niet echt veel kunnen rijden."

Kwalificaties moeten beter

Tsunoda richt zich vooral op een goede startpositie: "Eerlijk gezegd heb ik de laatste paar races in Q3 niet alles op een rijtje kunnen krijgen. Als je iets meer pusht dan de auto aankan, reageert hij heel anders dan ik gewend ben en ik kan dat nog niet voorspellen. Als ik me hoger kwalificeer, kan ik meer punten scoren en krijgt het team meer flexibiliteit in de strategie. Dus ik werk eraan," aldus de Red Bull-coureur.

