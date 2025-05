Volgens Lance Stroll is het onbegrijpelijk dat de FIA Max Verstappen heeft gespaard voor het ophouden van de Canadees tijdens SQ1 van de sprintkwalificatie in Miami. Stroll bleef uiteindelijk op de zestiende plek steken en wijst het incident met Verstappen aan als de oorzaak.

In de slotfase van SQ1 kwam Stroll Verstappen tegen op weg naar bocht zeventien, aan het einde van het rechte stuk. De Nederlander bevond zich op de racelijn, terwijl de Aston Martin-coureur bezig was aan een snelle ronde. Stroll moest uitwijken en koos voor de binnenlijn, maar dat mocht niet baten voor zijn rondetijd. Het bleek uiteindelijk niet genoeg om door te stoten naar SQ2. Teamgenoot Fernando Alonso zette wel de tiende tijd op het bord.

Stroll gaat in op onderonsje met Verstappen

Volgens Stroll is de uitschakeling volledig te wijten aan het moment met de Nederlander. "Verstappen reed in de laatste bocht gewoon midden op de baan. Ik moest dus aan de binnenkant remmen. Daardoor verloren we daar alleen al drie of vier tienden," verklaart de Canadees bij Formel1.de. "Het kost je gewoon rondetijd. Dat zijn tienden die je kwijt bent. Ik hoop dat ze het onderzoeken, want als we dit allemaal doen en op de ideale lijn mogen rijden, is dat niet echt eerlijk tegenover de jongens die op een snelle ronde zitten. Maar we zullen zien wat er gebeurt," aldus Stroll.

Uiteindelijk werd Verstappen wel op het matje geroepen, maar dat was vanwege het onnodig langzaam rijden en niet voor het hinderen van collega’s.