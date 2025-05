Max Verstappen moest zich na afloop van de sprintkwalificatie in Miami melden bij de FIA. De Nederlander lag onder een vergrootglas vanwege het te langzaam rijden tijdens de afkoelronden. De stewards gingen daarin mee, maar vonden een waarschuwing op zijn plaats en wijzen naar verzachtende omstandigheden.

Vrijdagavond ging de sprintkwalificatie voor de sprintrace in Miami van start. Rookie Kimi Antonelli wist daarin zijn Mercedes op P1 te zetten. De jongeling is met veel bombarie naar Mercedes gehaald en was tijdens SQ3 met een 1:26.482 de snelste. Oscar Piastri kwam nog in de buurt, maar moest één tiende toegeven. Ook teamgenoot Lando Norris kon niet aan de tijd tippen. Verstappen reed de vierde tijd, maar daar stond na de sessie nog even een sterretje bij.

Red Bull zag fout in software

Verstappen reed tijdens SQ2 zes seconden langzamer dan de vereiste minimumtijd. Hoewel de FIA hierin een overtreding zag, waren er verzachtende omstandigheden. "Tijdens de hoorzitting verklaarde het team dat er door een fout in de programmering van de auto een afwijking van zes seconden zat in de getoonde delta-tijd. Terwijl de coureur deze onjuiste delta-tijd beheerde, reed hij dus constant ongeveer zes seconden boven de minimumtijd. Het team ontdekte het probleem aan het einde van de eerste afkoelronde en instrueerde de coureur direct om zijn snelheid zo aan te passen dat hij minimaal zes seconden onder de in de auto weergegeven delta-tijd bleef, wat hij in alle volgende ronden deed. Dit werd bevestigd door de telemetrie."

FIA deelt reprimande uit

Volgens de FIA ging de Nederlander dus wel in de fout, maar wordt dat door de vingers gezien. "De stewards erkennen dat, hoewel er sprake is van een overtreding van de reglementen, VER niet ‘onnodig langzaam’ reed op basis van de informatie die hij in de auto had, en geen andere auto's hinderde of een gevaarlijke situatie veroorzaakte. Daarom achten zij een straf voor de coureur niet gerechtvaardigd. Wel wordt een berisping aan het team gegeven, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor het correct weergeven van de timinginformatie in de auto," aldus de stewards.

De FIA laat wel weten dat de omstandigheden deze keer tot een waarschuwing hebben geleid, maar dat het in de toekomst anders kan uitpakken: "Het is belangrijk op te merken dat in andere omstandigheden een zwaardere straf opgelegd zou kunnen worden voor een soortgelijke overtreding."

