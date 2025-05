Max Verstappen (27) heeft teruggeslagen na een teleurstellende Sprint in Miami. Tijdens de kwalificatie zette hij een magistrale ronde neer van 1:26.204. Hiermee bleek hij uiteindelijk sneller dan Lando Norris en Kimi Antonelli. Verstappen start de F1 Grand Prix van Miami zodoende vanaf pole position. Lewis Hamilton werd teleurstellend in Q2 al uitgeschakeld.

In tegenstelling tot de race ging de kwalificatie voor de Grand Prix van Miami wél op een droge baan van start. De coureurs konden dan ook de softs onder hun bolides schroeven voor de eerste sessie. Al snel wisten de beide McLaren's en Verstappen zich aan de bovenkant van de tijdenlijst te melden. De auto's van Mercedes en Racing Bulls lieten zich pas laat op de baan zien, maar waren ruim op tijd voor hun eerste run. Vervolgens werd het billenknijpen geblazen voor een handvol coureurs. Vanaf de top tien was het verschil naar beneden erg klein. Het merendeel van de rijders kon het zich dan ook niet permiteren om in de slotfase binnen te blijven.

Hamilton en Tsunoda rijden zich veilig in Q1, Alonso uitgeschakeld

Hamilton was één van de rijders die zich zorgen moest maken vanaf plek achttien. Datzelfde gold voor Tsunoda, maar beide heren reden zich bij het vallen van de vlag veilig. Hülkenberg, Alonso, Gasly, Stroll en Bearman wisten Q1 van de kwalificatie in Miami niet te overleven. Bij de start van het tweede deel zette Verstappen direct de toon door zijn auto bovenaan de tijdentabel te plaatsen met een prima tijd. Maar dat het nog sneller kon dat bewezen de beide McLaren's en de Mercedes van Antonelli kort daarna. Verstappen zakte terug naar plek vier in aanloop naar de slotfase, maar de paniek zat bij onder meer Russell, Ocon, Doohan, Lawson en Hadjar, want zij bevonden zich onderweg naar de laatste run in de gevarenzone.

Hamilton pijnlijk uitgeschakeld in Q2 in Miami

Russell en Ocon reden zich veilig en daar werden Hamilton en Bortoleto de dupe van. Zij zagen zichzelf - samen met Hadjar, Doohan en Lawson - uitgeschakeld worden. Met name voor Hamilton moest dit ongetwijfeld pijnlijk zijn geweest, want de Ferrari-coureur kende tot dusver een prima weekend in Miami met goede resultaten in het Sprint-gedeelte. Vervolgens werden de messen geslepen en gingen de overgebleven tien coureurs zich opmaken voor de allesbeslissende fase van de kwalficiatie.

Verstappen vecht met McLaren en Antonelli voor pole

Verstappen begon ijzersterk aan Q3 en zette een 1:26.492 op de klokken. Een uitstekende ronde, zo bleek, want zowel Norris als Piastri wisten deze tijd nét niet te evenaren. Zij bleven hangen op een paar duizendsten achter de Red Bull. Antonelli, die tot dusver ook razendsnel is in Miami, kwam ook niet aan de tijd van de Nederlander. De Mercedes-coureur kwam in zijn eerste snelle ronde ruim twee tienden tekort. Verstappen was ook de eerste die begon aan de allesbeslissende ronde. Hij verbeterde zijn tijd knap naar een 1:26.204.

Verstappen pakt pole in Miami, Norris tweede

Norris was de eerste die de potentiële poletijd van Verstappen probeerde aan te vallen, maar hij kwam in zijn McLaren zes honderdsten tekort. Ook teamgenoot Piastri slaagde er niet in Verstappen van de troon te stoten. Vervolgens was het wachten op Antonelli en Russell, de laatste twee kanshebbers, maar ook zij moesten hun meerdere erkennen in Verstappen. De regerend wereldkampioen wist zodoende pole position te pakken voor de Grand Prix van Miami. Hij start de race morgen met Norris en Antonelli achter zich. De top tien werd uiteindelijk compleet gemaakt door Piastri, Russell, Sainz, Albon, Leclerc, Ocon en Tsunoda.

