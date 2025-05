Het was een chaotische en veelbewogen dag rondom Max Verstappen gisteren. De Nederlander was niet aanwezig in Miami, maar daardoor wél de meest besproken persoon uit de paddock. Inmiddels wachten we op officieel babynieuws vanuit de Nederlander en is er een kleine update over waar hij is.

Op X circuleerde op donderdag het wilde gerucht dat Verstappen nog helemaal niet in Miami zou zijn, maar nog altijd in Monaco. Donderdagavond Nederlandse tijd vonden daar de mediasessies plaats, maar die leken in ieder geval sowieso zonder de viervoudig wereldkampioen te gaan zijn, mochten de geruchten waar blijken. Even later hoorden we inderdaad via diverse kanalen dat Verstappen nog in Monaco was om daar - naar alle waarschijnlijkheid - de geboorte van zijn eerste kindje bij te wonen. Erik van Haren van De Telegraaf sprak zelfs al over 'heugelijk babynieuws' bij de familie Verstappen.

Update Verstappen

Het team van Red Bull kwam even later met een officieel statement, al hield men zich nog even op de vlakte met mededelingen wegens de privacy van het gezinnetje. Ietwat later zagen we Verstappen op de online tracker van zijn privéjet de lucht in gaan en leek het erop dat hij dus onderweg was naar Miami, waar later vandaag het Formule 1-weekend van start zal gaan. Inmiddels is daar ook weer een update van, want eerder deze nacht landde het voertuig van de viervoudig wereldkampioen op Amerikaanse bodem rond ongeveer half 2 in de nacht, wat dan neerkomt op 19:30 uur in Miami. Een prima tijd, waardoor Verstappen na mogelijk een zware, maar schitterende dag, nog kan aanschuiven voor het diner, een avond kan bijkomen en vervolgens een goede nachtrust pakken voor het weekend. Officieel babynieuws is er nog niet.

Verstappen's 8X jet just touched ground!



🛬Florida, United States of America 🇺🇸



🦁 #UnleashTheLion pic.twitter.com/8W5u7JHVa2 — Max Verstappen’s Jet 🛩 (@VerstappenJet) May 1, 2025

